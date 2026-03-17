Depressão Therese está a chegar em força e esperam-se "fenómenos extremos de vento" em várias zonas

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 13min
Ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho (LUSA)

Aguaceiros devem começar na noite desta terça-feira, mas o mau tempo vai estender-se no tempo

A depressão Therese, que começou esta terça-feira a afetar o tempo em Portugal continental, terá mais impacto no Centro e Sul, com aguaceiros por vezes fortes e "não se podendo excluir os fenómenos extremos de vento localizados", indicou o IPMA.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere que a depressão irá ficar centrada a oeste de Portugal continental, a partir do final do dia de hoje e até sábado, sendo expectável "a formação de linhas organizadas de instabilidade que tenderão a avançar de sul para norte sobre o território do continente, e que terão maior impacto sobre as regiões Centro e Sul".

Assim, a partir já desta terça-feira estão previstos aguaceiros, especialmente no litoral a sul do cabo Carvoeiro, que se estenderão a partir de quarta-feira às regiões do Centro e Sul, "onde serão por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, não se podendo excluir os fenómenos extremos de vento localizados".

Ainda segundo o IPMA, os distritos onde deverá haver maior persistência da chuva serão os do litoral a sul do cabo Mondego e os do interior a sul da serra da Estrela, coincidindo "com aqueles em que há maior probabilidade de ocorrência de precipitação forte", nomeadamente na quarta, quinta e sexta-feira.

Na nota, o IPMA indica que o vento será predominantemente de sul/sueste, embora com possíveis oscilações na direção, e "tenderá a aumentar temporariamente de intensidade no litoral a sul dos cabos Carvoeiro/Mondego, e nas terras altas, em particular do Centro e Sul, por vezes com rajadas até 70 quilómetros/hora".

Está igualmente previsto o aumento da agitação marítima na costa sul do Algarve, "que será do quadrante sul até 2,5 metros, mantendo três a quatro metros de noroeste na costa ocidental, passando a ondas de oeste/sudoeste de dois a três metros a partir de dia 20", sexta-feira.

O IPMA já emitiu aviso amarelo para precipitação, mas alerta que "existe alguma incerteza na posição desta depressão nos próximos dias, o que se traduzirá em incerteza na localização e intensidade da precipitação".

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

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