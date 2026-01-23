Depressão Ingrid. Proteção Civil registou 81 ocorrências entre as 00:00 e as 08:00

Há 43 min

As regiões norte e centro foram as mais afetadas

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 81 ocorrências entre as 00:00 e as 08:00 relacionadas com o mau tempo, por causa dos efeitos da depressão Ingrid, a maioria quedas de árvores.

“Entre as 00:00 e as 08:00 desta sexta-feira foram registadas 81 ocorrências, das quais 39 foram quedas de árvores, 23 limpezas de via, nove quedas de estrutura e 10 movimentos de massa”, adiantou à Lusa José Costa, da ANEPC, realçando não haver registo de vítimas ou danos de maior.

As regiões norte e centro foram as mais afetadas, cada uma com 50 ocorrências, seguida de Lisboa e Vale do Tejo com 11, Alentejo quatro e Algarve uma.

De acordo com José Costa, nas operações foram empenhados 259 operacionais, com o apoio de 113 veículos.

A Linha do Minho mantinha-se, segundo José Costa, às 08:15 suspensa entre Caminha e Valença, no distrito de Viana do Castelo, devido à queda de uma árvore.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental, tendo emitido vários avisos.

Já entre as 00:00 e 23:00 de quinta-feira, sucederam 349 ocorrências relacionadas com o mau tempo, que afetaram sobretudo a região Norte e Centro.

Os distritos de Viseu, Porto, Vila Real e Braga estão até às 09:00 de sábado sob aviso vermelho (o mais grave) devido à queda de neve acima de 600/800 metros.

Bragança, Guarda e Castelo Branco estão sob aviso laranja até às 00:00 de sábado por causa da queda de neve acima de 600/800 metros e Portalegre a amarelo até às 06:00 de sábado.

O IPMA emitiu também aviso vermelho para os distritos de Faro, Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro e Braga devido à agitação marítima entre as 00:00 de sábado e as 00:00 de domingo, passando depois a laranja.

Estão previstas ondas de noroeste com 07 a 09 metros de altura significativa, podendo atingir 15 metros de altura máxima.

O IPMA colocou também os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja sob aviso laranja devido ao vento do quadrante oeste com rajadas até 110 quilómetros por hora, sendo de 120 nas serras entre as 06:00 e as 15:00 de sábado.

Também os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso amarelo até às 21:00 de hoje devido ao vento do quadrante oeste com rajadas até 90 quilómetros por hora.

As costas norte e sul da ilha da Madeira e o Porto Santo vão estar sob aviso laranja entre as 21:00 de hoje e as 03:00 de domingo, passando depois a amarelo por causa da agitação marítima.

Estão previstas ondas de noroeste com 05 a 6,5 metros de altura significativa, podendo atingir altura máxima de 12 metros.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para as costas norte e regiões montanhosas da ilha da Madeira e Porto Santo entre as 12:00 e as 21:00 de hoje por causa do vento forte com rajadas até 75 quilómetros por hora, sendo de 100 quilómetros por hora.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A ANECP colocou quase todo o território nacional continental em estado de prontidão especial de nível 3 até sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da depressão Ingrid.