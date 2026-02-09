Chuva forte regressa a Portugal continental terça e quarta-feira

Agência Lusa , AM
Há 1h e 31min
Chuva (Associated Press)

Temperaturas vão estar acima do normal para a época do ano, para o mês de fevereiro

O estado do tempo em Portugal continental vai continuar a ser afetado por precipitação forte e persistente na terça e na quarta-feira devido a uma massa de ar com características tropicais, segundo a meteorologista Ângela Lourenço.

“O estado do tempo em Portugal continental vai continuar a ser afetado por uma corrente perturbada de oeste, o que significa que vamos ter já a partir de hoje a influência de uma massa de ar com características tropicais, com elevado conteúdo em agua. É uma massa de ar muito húmido que vai trazer precipitação persistente, pelo menos na primeira parte da semana, pelo menos até dia 11 [quarta-feira]”, adiantou.

Segundo a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na terça e na quarta-feira, Portugal continental vai assim ter alguns episódios de precipitação mais intensa e de forma mais contínua.

“Para dia 10 [terça-feira] já foram emitidos avisos de precipitação de nível laranja para Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro e Viseu. Espera-se que haja aqui um período mais crítico, em que os valores acumulados de precipitação sejam significativos e dai o nível laranja de precipitação”, indicou.

De acordo com Ângela Lourenço, na terça-feira prevê-se que a chuva seja mais fraca no Baixo Alentejo e Algarve.

“Estes episódios com precipitação mais intensa, em particular o dia 11 [quarta-feira], poderão será acompanhados com vento. Não se espera que dia 10 [terça-feira] tenha um vento muito forte, mas em todo o caso estas situações trazem sempre rajadas mais fortes nas terras altas”, disse.

Ângela Lourenço adiantou que a partir de quinta-feira está previsto um ligeiro desagravamento.

“Mas em todo o caso vai continuar sempre a ocorrer precipitação e o vento a soprar com alguma intensidade. No fim de semana é possível que haja aqui talvez o abrandamento da ocorrência da precipitação. O deslocamento do anticiclone mais para norte vai permitir que nós não sejamos tão afetados por estas ondulações frontais e massas de ar com elevados conteúdos em agua”, disse, sublinhando que ainda há um grau de confiança baixo para este cenário.

No que diz respeito às temperaturas, segundo Ângela Lourenço, vão estar acima do normal para a época do ano, para o mês de fevereiro.

“Exatamente por predominar esta massa de ar tropical, com características tropicais, as temperaturas têm tendência para subir. Estamos a falar de mínimas junto a Lisboa da ordem dos 14/15 e máximas de 17/18 graus. No interior, zonas mais frias, prevê-se para a Serra da Estrela mínimas entre 04 e 06 graus e máximas de 09/12”, referiu.

A partir de quinta-feira, segundo a meteorologista do IPMA, está prevista uma significativa descida das temperaturas.

Temas: Meteorologia Tempo Chuva Temperaturas

Meteorologia

"Foi uma noite calma". Proteção Civil regista melhoria nas zonas inundadas após tempestades em Portugal

Há 14 min

Chuva forte regressa a Portugal continental terça e quarta-feira

Há 1h e 31min

TEMPESTADE AO MINUTO | Aviso amarelo de chuva para 11 distritos

Há 3h e 25min
05:39

Agravamento do mau tempo: "Continua todo o dispositivo no terreno, todos os cuidados são poucos"

Ontem às 15:59
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Proteção Civil: “Eu quero alertar toda a população portuguesa que a situação continua bastante crítica"

Ontem às 14:08
opinião
Paulo Portas

Paulo Portas: "Portugal tem cerca de 6 milhões de habitações, 53% têm seguro, 47% não têm"

7 fev, 22:40

Astrónomos suspeitam que descobriram objeto que pode desvendar um dos maiores mistérios do Universo

7 fev, 19:00

Conservantes alimentares associados ao cancro e à diabetes tipo 2

Ontem às 17:00

As mudanças mais estranhas no nível do mar estão a acontecer num sítio muito específico. Eis porquê

7 fev, 18:00

Depressão Marta: Lisboa anuncia encerramento de vários espaços públicos durante o fim de semana

6 fev, 20:20

Tribunal iraniano condena Nobel da Paz Narges Mohammadi a mais sete anos e meio de prisão

Ontem às 16:13

Resultados Legislativas 2025 em tempo real

16 mai 2025, 17:08

"Ninguém está a salvo". Como "uma das estratégias mais eficazes" da Ucrânia está a fazer o que as sanções não conseguiram

Ontem às 08:00

Mau tempo: Proteção Civil alerta para o "problema maior": "Os movimentos de massa não são visíveis"

7 fev, 19:31

"Ou foges ou morres": estes homens dizem ter sido enganados pela Rússia para lutarem na Ucrânia

7 fev, 22:00