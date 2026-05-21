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Sol, calor e poeiras no ar: temperaturas voltam a subir esta quinta-feira

Magda Magalhães
Há 52 min
Praia (Lusa/Nuno Veiga)
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Prevê-se uma subida das temperaturas e mar geralmente calmo em Portugal Continental

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para uma quinta-feira de céu pouco nublado ou limpo em todo o território continental, com "vento em geral fraco" e "pequena subida" das temperaturas, sobretudo as mínimas.

O dia fica ainda marcado pela presença de "poeiras em suspensão".

Na Grande Lisboa, espera-se céu limpo ou pouco nublado, vento fraco e uma ligeira subida da temperatura.

Já na área do Porto, existe a "possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal", mas prevê-se céu pouco nublado ou limpo.

Espera-se que Évora seja o ponto mais quente de Portugal continental, podendo atingir 35ºC de máxima, seguindo-se Santarém, Setúbal e Beja com 34ºC.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas "ondas de noroeste entre 1,5 e 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros". A temperatura do mar deverá variar entre os 16 e os 17ºC.

Na costa sul, as ondas deverão manter-se inferiores a um metro, "passando gradualmente a ondas de sueste com 1 a 1,5 metros". A água do mar deverá registar temperaturas entre os 17 e os 18ºC.

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Segundo o IPMA, espera-se também uma sexta-feira quente, registando-se uma "pequena subida de temperatura" e céu pouco nublado.

 

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Meteorologia

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