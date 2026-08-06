Mau tempo nos Açores: 67 pessoas realojadas após inundações

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O IPMA mantém avisos laranja para precipitação e trovoada em várias ilhas

O mau tempo registado nos Açores desde a noite de quarta-feira provocou várias inundações em São Jorge e São Miguel e obrigou ao realojamento de 67 pessoas que estavam no parque de campismo da Praia da Vitória, na Terceira.

Segundo a Proteção Civil dos Açores, foram registadas até quinta-feira de manhã sete ocorrências, entre elas três inundações em quintais e habitações em Vila Franca do Campo e uma numa habitação no concelho do Nordeste (São Miguel), assim como uma inundação numa habitação em Velas e uma derrocada numa estrada regional na zona dos Nortes (São Jorge), que já foi parcialmente desobstruída.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda à população que acompanhe as previsões e os avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e adote as medidas de autoproteção adequadas.

Por causa do mau tempo, com precipitação e trovoadas, as ilhas do grupo Central e do grupo Oriental estão sob aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três.

No grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso vigora até às 21:00 locais (22:00 em Lisboa). No mesmo período vigora igualmente um aviso amarelo (o menos grave) por causa do vento.

No grupo Central (Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa), o aviso laranja para precipitação vigora até às 12:00 locais (13:00 em Lisboa), um período durante o qual está ativo também o aviso amarelo por casa do vento.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.