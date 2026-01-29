Sistemas da Proteção Civil já "falharam muito mais do que falharam desta vez", diz Marcelo

Agência Lusa , NM
Há 1h e 31min
Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. Lusa

Presidente diz ainda que não quis "fazer ruído" face às palavras do primeiro-ministro e elogia a atuação da Proteção Civil

O Presidente da República elogiou esta quinta-feira a atuação da Proteção Civil perante a tempestade Kristin e disse que não quis "fazer ruído" face às palavras do primeiro-ministro.

Em resposta aos jornalistas, na Academia Militar, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, definiu "uma linha" de atuação que "estava correta" e rebateu a ideia de que o Governo PSD/CDS-PP devia ter declarado a situação de calamidade mais cedo.

"O facto é que ninguém ontem [quarta-feira] pediu a declaração do estado de calamidade. É muito fácil pedir que tivesse sido há 24 horas, quando os próprios que acham isso não pediram há 24 horas", apontou.

O Presidente da República elogiou a Proteção Civil pela atuação "perante uma situação muito difícil". Interrogado sobre falhas no Siresp, respondeu que noutras situações "também muito complicadas" no passado os sistemas "falharam muito mais em termos de Proteção Civil global do que falhou desta vez". 

"Agora, retirar as lições e ver o que não funcionou bem para melhorar para o futuro", acrescentou.

Temas: Meteorologia Marcelo Rebelo de Sousa Presidente da República Kristin

