Sete distritos do continente sob aviso amarelo devido à agitação marítima

Há 1h e 59min

Aviso vai vigorar até 15:00 desta quinta-feira

Sete distritos de Portugal continental estão esta quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de noroeste com quatro metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso para os distritos de Viana do Castelo, Porto, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vai vigorar até 15:00 desta quinta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta quinta-feira no continente céu em geral pouco nublado e possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no Minho até ao fim da manhã.

A previsão aponta ainda para vento em geral fraco, predominando de noroeste, soprando por vezes moderado nas terras altas e na faixa costeira ocidental, em especial a sul do Cabo Carvoeiro e a partir da tarde, neblina ou nevoeiro matinal e pequena subida da temperatura máxima, em especial na região Sul.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 6 graus Celsius (em Bragança) e os 14 (em Faro) e as máximas entre os 18 graus (Aveiro, Porto e Viana do Castelo) e os 27 (em Beja).