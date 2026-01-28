Kristin entrou em Portugal na zona de Leiria: rajadas de 146 km/h em Ansião e 150 km/h no Cabo Carvoeiro

Há 1h e 51min

Os efeitos da depressão Kristin ainda se fazem sentir nos distritos de Castelo Branco e Guarda, mas a situação tem tendência a melhorar dado que a tempestade já está a chegar a Espanha, disse fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“[A depressão] já está em Espanha praticamente, apesar de ainda se fazer sentir algum vento principalmente na região sul e nos distritos mais do interior, como Castelo Branco e Guarda. No resto do território parece que o pior já passou e a situação tem tendência a ir melhorando ao longo da manhã”, disse a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Patrícia Marques.

Em declarações à agência Lusa, cerca das 07:30, a meteorologista avançou que a zona centro foi a mais afetada pelos efeitos de uma depressão que entrou no país na zona de Leiria e daí progrediu para o interior do país.

“Está praticamente fora de Portugal continental. Ainda temos uma corrente do oeste muito forte a passar na região sul que ainda está a provocar vento muito forte”, disse Patrícia Marques, estimando que a situação se estabilize “na próxima hora”.

Durante a noite, o IPMA registou rajadas de vento de 150 quilómetros por hora (km/h) no Cabo Carvoeiro.

No aeródromo de Leiria foram registadas rajadas de 142 km/h e em Ansião 146 km/h.

No Algarve, às 07:30, continuavam a registar-se rajadas “muito intensas”, com Faro a registar 100 km/h e as serras algarvias valores que podem chegar aos 130 quilómetros por hora.

A depressão Kristin fez-se sentir sobretudo entre as 03:30 e as 06:00 no centro e, a partir das 07:00, mais no interior, indicou a mesma fonte.

Mais de 850 mil clientes sem energia elétrica pelas 07:00

Mais de 850 mil clientes da E-Redes estavam às 07:00 sem energia elétrica em Portugal continental, sendo Lisboa, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal os distritos mais afetados, disse à Lusa fonte da empresa.

“Verificámos um pico de cerca de um milhão de clientes afetados às 06:00 da manhã e neste momento estão cerca de 855 mil clientes sem energia, sendo os principais distritos impactados Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal”, adianta a E-Redes numa nota enviada à Lusa.

Numa informação enviada à Lusa, a E-Redes informa que a rede elétrica foi impactada pelas condições meteorológicas adversas, indicando que às 01:00 de hoje cerca de 40 mil clientes estiveram sem energia, sendo o distrito de Viana do Castelo o mais visado.

A E-Redes refere que a intervenção das equipas operacionais mobilizadas no terreno foi dificultada pelas condições meteorológicas adversas, havendo agora já condições de mobilidade para a resolução das avarias que se registaram na Alta, Média e Baixa Tensão.

655 ocorrências registadas entre as 00:00 e as 06:00. Maioria são quedas de árvores e de estruturas

Em declarações à Lusa, Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), afirmou que "a situação está a ser muito difícil no distrito de Leiria".

“Temos também uma situação no distrito de Leiria que ainda não temos toda informação, mas temos muitos danos no edificado, linhas telefónicas, linhas elétricas uma destruição muito grande”, disse.

Segundo Paulo Santos, nas últimas horas a situação foi “muito gravosa” tendo sido registadas, entre as 00:00 e as 06:00, 655 ocorrências, com especial incidência no distrito de Lisboa, Península de Setúbal e na região Oeste.

“Tivemos 217 ocorrências no distrito de Lisboa, com exceção do concelho de Lisboa que é com os Sapadores, 104 na Península de Setúbal e 82 na região Oeste”, indicou.

De acordo com Paulo Santos, a maioria das ocorrências são quedas de árvores e de estruturas.

“Há estradas cortadas e falta de energia em muitas regiões”, disse.

Contactado pela agência Lusa, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa adiantou que entre as 03:00 e as 05:00 registaram 37 quedas de árvores na Grande Lisboa.

“Neste momento, não conseguimos fazer uma contabilização mais concreta. Temos muitas situações de quedas de árvores. Na Segunda Circular em Lisboa temos duas situações”, disse.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, após outras duas tempestades nos últimos dias – Ingrid e Joseph –, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, para fazer face à depressão meteorológica que está a atravessar Portugal esta madrugada.

O distrito de Coimbra, até Aveiro, a norte, e até Leiria, a sul, é a zona de maior risco à passagem da depressão Kristin, que sucede à depressão Joseph e que o IPMA qualificou como "ciclogénese explosiva", termo utilizado para depressões de forte intensidade, tanto em vento como em chuva.