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Calor coloca sete distritos sob aviso amarelo na quinta-feira

Agência Lusa , MSM
Há 44 min
Calor (Getty Images)
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O IPMA alerta para a persistência de temperaturas máximas elevadas em várias zonas do continente

Sete distritos do continente vão estar sob aviso amarelo na quinta-feira devido à previsão de tempo quente, informou esta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Évora, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja e Portalegre vão estar sob aviso amarelo entre as 09:00 e as 21:00 de quinta-feira devido à “persistência de valores elevados da temperatura máxima”.

O IPMA tinha emitido anteriormente o mesmo nível para os distritos de Lisboa e Leiria por causa do vento forte de norte/noroeste, com rajadas até 80 quilómetros por hora.

De acordo com o instituto, o aviso de vento vai estar em vigor entre as 12:00 e as 21:00 desta terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

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Temas: Meteorologia IPMA Previsão do tempo Aviso amarelo Temperaturas

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