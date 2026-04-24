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Bragança, Castelo Branco e Guarda sob aviso amarelo por causa da chuva

Agência Lusa , AM
Há 1h e 44min

Na região sul está prevista uma pequena subida da temperatura máxima

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Os distritos de Bragança, Guarda e Castelo Branco estão esta sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada e de queda de granizo, segundo o IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso amarelo para estes três distritos vai estar em vigor entre as 12:00 e as 21:00 de hoje.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta sexta-feira no continente períodos de céu muito nublado, aguaceiros e trovoada no interior, em especial durante a tarde, e vento moderado de noroeste a partir da tarde.

A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial do litoral Norte e Centro, pequena subida da temperatura mínima e pequena descida da máxima no interior Norte e Centro.

Na região sul está prevista uma pequena subida da temperatura máxima.

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As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 09 graus Celsius (em Viana do Castelo, Braga, Leiria, Setúbal e Évora) e os 13 (em Castelo Branco e Bragança) e as máximas entre os 19 (na Guarda, Porto, Aveiro e Viana do Castelo) e os 26 (em Santarém).

Temas: Meteorologia IPMA Chuva Bragança Castelo Branco
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