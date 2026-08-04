Há chuva, mas quatro concelhos continuam em perigo máximo de incêndio

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Mais de 30 municípios estão também em risco muito elevado, enquanto as temperaturas continuam a chegar aos 31 graus em algumas zonas do país

Os concelhos de Bragança e Vinhais, no distrito de Bragança, Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda) e Tavira (Faro) estão esta terça-feira em perigo máximo de incêndio, num dia em que se prevê chuva no litoral Norte e Centro.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão em perigo muito elevado mais de 30 municípios no interior norte e centro e no Algarve e em perigo elevado cerca de 50 concelhos nos distritos de Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Beja, Évora e Faro.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA espera para esta terça-feira períodos de chuva fraca no litoral Norte e Centro e uma pequena descida da temperatura mínima no interior Norte e no sotavento algarvio.

Castelo Branco, Évora, Beja e Faro vão ser esta terça-feira as cidades mais quentes, com 31 graus, Lisboa aos 29 e o Porto aos 24. As temperaturas mínimas vão variar entre os 13 graus (Guarda) e os 19 graus (Faro, Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra e Aveiro).