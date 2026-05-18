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Chuva forte coloca várias ilhas dos Açores sob aviso amarelo

Agência Lusa , MSM
Há 2h e 8min
Chuva (Associated Press)

IPMA prevê períodos de precipitação forte em várias ilhas açorianas nas próximas horas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta segunda-feira avisos amarelos para as ilhas dos grupos Oriental e Central dos Açores devido às previsões de “precipitação por vezes forte”.

De acordo com um comunicado do IPMA, nas ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) o aviso amarelo estará ativo entre as 15:00 locais (16:00 em Lisboa) de terça-feira e as 09:00 locais de quarta-feira, tendo em conta as previsões de “precipitação por vezes forte”.

No grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) o aviso amarelo é válido entre as 10:00 locais de terça-feira e as 00:00 de quarta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Temas: Meteorologia Chuva forte Aviso amarelo Precipitação forte Açores
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