Proteção Civil avisa: calor, vento e baixa humidade agravam risco de incêndio rural

Agência Lusa , MSM
Há 32 min
Incêndios no Fundão
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Organismo recomenda a adoção de medidas de prevenção e precaução

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou esta quinta-feira para o perigo de incêndio rural “muito elevado a máximo” na generalidade do território nos próximos dias devido às previsões de tempo quente, recomendando à população medidas preventivas.

Em comunicado, a ANEPC refere que o agravamento das condições meteorológicas para os próximos dias tem como efeitos expectáveis o agravamento do perigo de incêndio, com condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais, bem como o aumento da dificuldade das ações de supressão, em especial nas regiões do interior Norte, Centro e Algarve.

Como medidas preventivas, recorda que é proibido fazer queimada extensiva, queima de amontoados, usar fogo para cozinhar alimentos em espaço rural, exceto se for fora das zonas críticas e em locais autorizados, usar motorroçadoras, corta-matos e destroçadores, e evitar o uso de grades de discos.

A proteção civil recomenda à população que adeque comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, adote medidas de prevenção e precaução de acordo com a legislação em vigor, e tenha especial atenção à evolução do perigo de incêndio neste período.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Para proteger a saúde do calor, a ANEPC recomenda especial atenção com doentes crónicos, crianças e idosos e reforça a importância de beber mais água, pelo menos oito copos por dia (1,5 litros), aplicar a cada duas horas protetor solar com fator superior a 30, usar chapéu e roupas claras, largas e frescas, optar por refeições leves.

De acordo com a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se para os próximos dias um agravamento das condições meteorológicas associadas ao tempo quente e seco, destacando-se o aumento da temperatura máxima, com valores a atingir os 40ºC, em várias regiões do território.

As estimativas apontam para uma Humidade Relativa do Ar (HRA) inferior a 30%, na maior parte do território, com fraca recuperação noturna, vento forte nas terras altas, com rajadas até 70 km/h, e perigo de incêndio rural Muito Elevado a Máximo na generalidade do território.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Meteorologia Calor Vento Humidade Incêndios

Relacionados

Temperaturas até 40 graus colocam quase 100 concelhos em perigo máximo de incêndio

Santo António traz calor: as temperaturas vão subir e podem chegar aos 40 graus
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Meteorologia

Proteção Civil avisa: calor, vento e baixa humidade agravam risco de incêndio rural

Há 32 min

Temperaturas até 40 graus colocam quase 100 concelhos em perigo máximo de incêndio

Hoje às 09:53
05:14

Noite de Santo António "vai ser muito quente". Temperaturas podem "roçar os 40 graus" em alguns distritos

Hoje às 09:41

Santo António traz calor: as temperaturas vão subir e podem chegar aos 40 graus

Hoje às 07:08
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Piloto acusado de realizar centenas de voos comerciais sem licença durante anos

Ontem às 08:26

Investigação portuguesa mostra que consumo de proteína animal em vez de vegetal só tem vantagens acima dos 65 anos

Ontem às 11:59

Assim será a nova ponte sobre o Douro: carros, comboios de alta velocidade, bicicletas e peões

9 jun, 13:55

Mulher morre após ser esfaqueada pela prima durante discussão em Sintra

Ontem às 10:07

Ucrânia atinge Crimeia: "Parece que não restam pontes intactas nas vias de acesso terrestre à península"

Hoje às 11:27

“Estar bem é conseguir viver com o que sentimos. Mesmo quando não é confortável”

Ontem às 08:00

SIRESP: presidente renomeado pelo Governo pagou milhares em multas e devolveu dinheiro ao Estado

Ontem às 20:32

França e Alemanha querem reduzir o poder de Kaja Kallas e ponderam "desmantelar" o serviço diplomático da União Europeia

Hoje às 06:28
opinião
Paulo Portas

"Não para lá de 2027, os modelos de inteligência artificial serão capazes de produzir o próximo modelo sem intervenção humana"

7 jun, 22:29

Praia da Sardenha proíbe uso de chapéus de sol a banhistas entre os 10 e os 65 anos

Hoje às 10:59

Seleção Nacional, se estás com problemas de autoestima, lê este texto da CNN internacional. E estes são os seis favoritos do Mundial

Hoje às 09:00

SIRESP pagou 75 euros por hora a consultor que estudou com o presidente

Ontem às 20:34