Espanha sob alerta máximo: calor pode chegar aos 44 graus e condiciona festas de São João

Há 1h e 12min

A Europa enfrenta esta semana uma onda de calor que obrigou vários países a tomar medidas de prevenção

Espanha emitiu esta terça-feira avisos por calor para todo o país menos as ilhas Canárias, incluindo três de nível máximo (vermelho) para Andaluzia, Cantábria e País Basco, onde as temperaturas poderão alcançar 44 graus Celsius.

Por outro lado, foram limitadas ou até proibidas as fogueiras, incluindo em praias, assim como espetáculos de pirotecnia, coincidindo com as festas em vários pontos do país do São João, durante a próxima noite e madrugada e na quarta-feira.

Os serviços de meteorologia espanhóis alertaram para a possibilidade de as temperaturas máximas em zonas da Andaluzia (sul) alcançarem os 44º C (graus Celsius) e na Cantábria e País Basco (nordeste) puderem chegar aos 40º C.

Outras dez regiões de Espanha estão sob aviso laranja (o que representa mais riscos a seguir ao vermelho) e três têm aviso amarelo.

As previsões da Agência Estatal de Meteorologia (Aemet) espanhola é que, esta terça-feira, se registem mais de 35º C na generalidade do território continental de Espanha e nas ilhas mediterrânicas das Baleares, com exceção de alguns pontos do litoral norte e algumas zonas de montanha.

Por outro lado, a Aemet previu que a próxima noite volte a ser tropical ou mesmo tórrida, com as temperaturas mínimas a manterem-se acima dos 20º C, no primeiro caso, e dos 25º C, no segundo.

Por causa da onda de calor que está a atingir Espanha, como outros países da Europa, e do risco de incêndio, governos regionais e municipais adotaram também medidas excecionais por causa das celebrações de São João.

Entre essas medidas está a proibição ou limitação de fazer fogo, incluindo fogueiras em praias, ou a utilização de drones de vigilância.

Igualmente limitados ou proibidos em vários municípios estão os espetáculos de pirotecnia ou a utilização de outro tipo de pequenos explosivos, como petardos.

Além de Espanha, também França e Itália emitiram avisos vermelhos para várias cidades devido à onda de calor, com as temperaturas a ultrapassar os 40º C em várias regiões, indicaram as autoridades destes países.

A Europa enfrenta esta semana uma nova onda de calor que obrigou vários países a tomar medidas, como o encerramento de escolas.

É a segunda onda de calor a atingir a Europa em menos de um mês.

Espanha, Portugal, Bélgica, Alemanha, Países Baixos, Reino Unido, Suíça, Áustria e Macedónia são alguns dos países que estão a ser atingidos pela onda de calor.

A Europa é o continente que está a aquecer mais rapidamente no mundo, com as temperaturas a aumentarem duas vezes mais rapidamente do que a média global desde a década de 1980, de acordo com o Serviço de Alterações Climáticas Copernicus da União Europeia.

Nos últimos quatro anos, mais de 200 mil pessoas em toda a Europa morreram por causas relacionadas com o calor, e a maioria destas mortes era evitável, afirmou este mês o gabinete da Organização Mundial de Saúde para a Europa.

As temperaturas acima da média podem causar exaustão pelo calor e insolação com risco de vida.

Os cientistas alertam que as alterações climáticas estão a agravar a frequência e a intensidade do calor e da seca, especialmente no sudeste da Europa, tornando a região mais vulnerável aos impactos na saúde e aos incêndios florestais.