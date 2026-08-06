Calor agrava risco de incêndio: há 30 concelhos em perigo máximo

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As temperaturas voltam a subir e mais de uma centena de municípios estão em risco muito elevado

Cerca de 30 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro enfrentam esta quinta-feira perigo máximo de incêndio, num dia em que está prevista uma subida da temperatura máxima.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em perigo muito elevado estão mais de uma centena de concelhos do interior Norte e Centro do país, seis concelhos algarvios e o município de Almodóvar, no distrito de Beja.

Já em perigo elevado está toda a região do Alentejo e mais de 40 municípios nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal e Faro.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA espera para esta quinta-feira subida da temperatura máxima, com vento mais intenso na faixa costeira a sul do cabo Raso.

A cidade mais quente será Castelo Branco, com 38 graus, Lisboa vai chegar aos 31 graus, Porto aos 25 e Faro aos 36. As temperaturas mínimas vão variar entre os 15 graus (Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Guarda e Viseu) e os 20 graus (Faro).