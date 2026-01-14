Chuva persistente e ondas até 5,5 metros colocam distritos sob aviso

A previsão de chuva por vezes forte e de agitação marítima levou o IPMA a emitir avisos amarelo e laranja para vários distritos entre quinta-feira e sábado

Vários distritos vão estar entre quinta-feira e sábado sob avisos devido à previsão de chuva e agitação marítima por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Vila Real, Porto, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga entre as 09:00 e as 18:00 de quinta-feira devido à previsão de chuva, que pode ser forte e persistente.

Devido à forte ondulação, o litoral dos distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria e Aveiro, Coimbra e Braga vão estar com aviso laranja na sexta-feira e no sábado, prevendo-se ondas de noroeste com 05 a 5,5 metros.

Também por causa do estado do mar, o IPMA colocou os distritos de Faro, Setúbal e Beja a amarelo, entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sábado.

As costas sul e norte da ilha da Madeira e o Porto Santo estão também sob aviso amarelo por causa da agitação marítima entre as 18:00 de sexta-feira e as 07:00 de sábado.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

