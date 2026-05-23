Previsão de chuva e trovoada coloca 10 distritos sob aviso amarelo

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Há ainda o registo de “poeiras em suspensão” e a previsão de uma pequena descida da temperatura

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 10 distritos do norte e centro do continente sob aviso amarelo até à meia-noite deste sábado, devido à previsão de precipitação e trovoada.

Em comunicado divulgado na manhã deste sábado, o IPMA informa que o aviso amarelo por possibilidade de “aguaceiros dispersos, sendo por vezes fortes, de granizo e acompanhados de rajadas de vento forte” vigora nos distritos de Bragança, Braga, Vila Real, Viana do Castelo, Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Guarda e Leiria.

Quanto a Leiria, este aviso é dirigido particularmente à “parte norte e interior do distrito”.

Os mesmos 10 distritos estão sob aviso amarelo devido à existência de “condições favoráveis à ocorrência de trovoadas”.

Num resumo sobre as condições meteorológicas em Portugal durante o dia, o IPMA aponta para “céu pouco nublado, com mais nebulosidade no Norte e Centro, e com ocorrência de aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoadas”.

Há ainda o registo de “poeiras em suspensão” e a previsão de uma pequena descida da temperatura.