Aeroporto da Madeira sem movimento devido ao vento forte

Agência Lusa , AM
Há 43 min
Aeroporto da Madeira (Getty Images)

Dois aviões divergiram e 20 chegadas já foram canceladas

O movimento no Aeroporto da Madeira está condicionado esta quinta-feira devido ao vento forte, não tendo ainda aterrado nenhuma aeronave esta manhã, de acordo com as informações da ANA – Aeroportos de Portugal.

Segundo a informação disponível na página da ANA na Internet, chegaram dois aviões esta madrugada, às 00:34 e às 02:02, mas durante a manhã desta quinta-feira, até às 10:45, não aterraram aeronaves no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.

Dois aviões divergiram e 20 chegadas já foram canceladas.

Por outro lado, partiram três aviões entre a madrugada e o início da manhã, e 20 partidas foram canceladas.

A ANA alerta que “as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) nos próximos dias”, recomendando aos viajantes que contactem as companhias aéreas antes de se dirigirem ao aeroporto.

A capitania do Funchal emitiu avisos de agitação marítima e vento fortes para o arquipélago, até às 06:00 de sexta-feira.

Também o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos amarelos e laranja devido às condições meteorológicas adversas.

Temas: Meteorologia Aviação Aeroporto da Madeira Vento forte

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