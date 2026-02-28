Grandes tecnológicas podem estar à beira de um momento semelhante ao que as empresas de tabaco viveram

Há 1h e 31min

Um julgamento “marcante” sobre dependência das redes sociais está a decorrer e pode desencadear uma reação em cadeia

O presidente executivo da Meta, Mark Zuckerberg, um dos principais arquitetos do mundo online moderno, testemunhou pela primeira vez perante um júri, na última semana, sobre alegações de que as redes sociais prejudicam os jovens. O seu testemunho surge mais de quatro anos depois de documentos internos divulgados pela denunciante Frances Haugen indicarem que indiciavam que a empresa sabia que as suas plataformas podiam ser prejudiciais.

Os documentos internos apresentados num tribunal de Los Angeles na última semana parecem confirmar o que muitos acreditam há muito tempo - que a Meta sabia que pré-adolescentes usavam as suas plataformas, que o seu objetivo era maximizar o tempo que as pessoas passavam a navegar nas redes sociais e que desconsiderou recomendações de especialistas sobre como tornar as suas plataformas mais seguras - embora a empresa afirme que os documentos foram selecionados de forma tendenciosa e estão desatualizados.

Ainda faltam semanas para o julgamento terminar e o seu resultado está longe de ser certo. Mas é apenas o início de uma onda de litígios inspirada nos julgamentos do tabaco da década de 1990, que os queixosos esperam que possam estimular uma mudança generalizada na indústria.

O litígio contra as grandes empresas de tabaco resultou em mais avisos públicos e educação sobre os efeitos nocivos do tabaco, bem como na diminuição do seu consumo, diz Joseph McNally, ex-procurador federal da Califórnia e agora diretor de litígios emergentes na McNicholas & McNicholas.

“Acho que há muitos paralelos, na medida em que o resultado (dos julgamentos das redes sociais) pode mudar muito o comportamento em termos de como as pessoas abordam as redes sociais”, considera.

Paralelos com o tabaco

O julgamento em Los Angeles centra-se nas alegações feitas por uma mulher de 20 anos, Kaley, e pela sua mãe, de que quatro gigantes das redes sociais projetaram intencionalmente plataformas viciantes que a prenderam quando criança e levaram a problemas de saúde mental, incluindo ansiedade e depressão. A Meta e o YouTube negam as alegações do processo. A Snap e a TikTok chegaram a um acordo antes do julgamento, embora continuem a ser réus em muitos outros casos.

O diretor do Instagram, Adam Mosseri, disse no seu depoimento na semana passada que acredita que o uso das redes sociais - mesmo 16 horas por dia de navegação por um adolescente - pode ser considerado “problemático”, mas não “clinicamente viciante”. A Meta e outras empresas de tecnologia argumentaram que não há evidências conclusivas que relacionem as redes sociais ao vício ou a problemas de saúde mental.

Essa linguagem soa familiar para alguns advogados que enfrentaram as empresas de tabaco.

John Uustal, que litigou com sucesso em vários casos contra empresas de tabaco e outras empresas em nome de indivíduos, diz que há semelhanças “surpreendentes” entre o argumento da Meta e o dos vendedores de tabaco, incluindo “lutar tanto” para afirmar que o seu produto não é viciante.

“Legalmente, moralmente e em termos de relações públicas, uma vez que se admite que é viciante, está tudo acabado”, explica John Uustal. (Ao contrário do tabaco, porém, a Meta e outras plataformas observaram que as redes sociais têm benefícios para os jovens, como fomentar a criatividade e a comunidade. Alguns especialistas em saúde concordam, outros, no entanto, exigiram rótulos de advertência semelhantes aos do tabaco nas redes sociais.)

O julgamento de Kaley é um julgamento “indicativo” para mais de 1500 ações cíveis semelhantes contra as empresas de tecnologia. O seu resultado poderá ajudar a determinar como esses outros casos serão resolvidos.

A Meta também está atualmente a ser julgada no Novo México, num caso separado que acusa a empresa de permitir a exploração sexual infantil nas suas plataformas. Um porta-voz da Meta alega que o processo no Novo México contém “argumentos sensacionalistas, irrelevantes e que distraem”.

E ainda este ano, o primeiro de centenas de processos movidos por distritos escolares contra as empresas de redes sociais também deve ir a julgamento.

Os julgamentos do tabaco - que ocorreram ao longo de décadas, mas começaram a mudar a favor dos demandantes na década de 90 - também viram vários tipos de demandantes entrarem com uma onda de processos, contribuindo para a divulgação de documentos internos e testando novas teorias jurídicas.

O caso de Kaley também usa uma abordagem inovadora. Durante anos, as empresas de tecnologia evitaram litígios relacionados com a segurança, apontando para a Secção 230, uma lei que as protege de responsabilidade sobre o que seus utilizadores publicam. Mas seus advogados agora estão tentando responsabilizá-las pelas decisões de design de produtos que, segundo eles, causaram danos aos utilizadores jovens, independentemente do conteúdo específico que eles estavam a visualizar.

Todas as quatro empresas tomaram medidas para melhorar a segurança, incluindo a introdução de ferramentas de controlo parental, a adição de configurações de privacidade para jovens utilizadores, o aumento das restrições de conteúdo e a oferta de opções para limitar notificações ou o tempo gasto a navegar.

Muitas famílias dizem que esses recursos ainda representam um fardo muito grande para pais e adolescentes para garantir uma experiência online segura e esperam que os julgamentos possam levar a uma nova legislação de segurança online. Em alguns casos, os documentos internos das empresas levantam questões sobre a eficácia ou a ampla utilização desses recursos de segurança.

Especialistas jurídicos afirmam que os processos judiciais podem, por vezes, ser vias mais rápidas para a mudança, especialmente tendo em conta que as grandes empresas tecnológicas, tal como as grandes tabaqueiras antes delas, gastam muito em lobbying.

“Penso que, na América, em comparação com outros países, é assim que fazemos progressos”, afirma John Uustal. “Podemos ver isso repetidamente, em diversos setores, onde foram os processos judiciais que acabaram por aumentar os custos a um nível tão elevado que ficou mais barato resolver o problema”.

O que vem a seguir?

O júri no caso de Kaley ainda não ouviu todos os argumentos dos advogados da Meta e do YouTube, que devem apresentar suas alegações nas próximas semanas. Em última análise, independentemente de o júri decidir a favor ou contra Kaley no seu caso, a decisão poderá orientar a estratégia jurídica e os resultados tanto para os demandantes quanto para as empresas noutros casos.

De qualquer forma, é provável que mais casos importantes sejam julgados, e diferentes situações e júris possam levar a resultados diferentes. Com cada derrota dos demandantes, o valor de casos futuros pode diminuir, considera Joseph McNally. Em contrapartida, várias derrotas para as empresas de tecnologia podem colocá-las em risco de pagar biliões de dólares em indenizações e forçá-las a fazer alterações nas suas plataformas para evitar novos litígios.

Também é possível que o júri considere que uma empresa é responsável e a outra não. As alegações relativas à Meta e ao YouTube são um pouco diferentes, assim como as defesas das empresas.

Um esboço de Mark Zuckerberg a testemunhar durante o julgamento das redes sociais em 18 de fevereiro de 2026. (Mona Shafer Edwards)

O caso de Kaley pode ser mais difícil de ganhar porque ela teve uma infância difícil. A Meta argumenta que a educação é responsável pelos seus problemas de saúde mental e não as redes sociais. Os seus advogados dizem que isso apenas aumentou a responsabilidade das plataformas de manter Kaley e jovens utilizadores como ela em segurança.

“As provas irão mostrar que (Kaley) enfrentou muitos desafios significativos e difíceis muito antes de usar as redes sociais”, diz um porta-voz da Meta à CNN. Eles também disseram que a empresa tem um “compromisso de longa data em apoiar os jovens”.

Zuckerberg testemunhou que a Meta evoluiu na forma como lida com questões como a verificação de idade, um argumento que sugere que “a empresa levou essas questões a sério”, diz Kimberly Pallen, sócia do escritório de advocacia Withers, especializada em litígios civis complexos e que não está envolvida nos casos, à CNN, em declarações por e-mail.

E o júri ouviu relativamente pouco até agora sobre o YouTube, que argumenta ser mais uma plataforma de entretenimento do que uma rede social. Os advogados de Kaley planeiam chamar o vice-presidente de engenharia da plataforma, Cristos Goodrow, para depor na segunda-feira. O advogado principal do YouTube, Luis Li, alega que “a demandante não é viciada no YouTube e nunca foi... os dados provam que ela passou pouco mais de um minuto por dia usando os recursos que os seus advogados alegam ser viciantes”.

“Por mais que as pessoas queiram enquadrar isto como um momento decisivo para as empresas de redes sociais, continua a ser verdade que esta autora deve provar o seu caso”, sublinha Kimberly Pallen.