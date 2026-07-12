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"Não me faltas ao respeito. Falas bem comigo": Messi perdeu a cabeça com o árbitro português João Pinheiro

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 25min
Argentina-Suíça (FOTO: Charlie Riedel/AP)
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Foi, no entanto, a decisão disciplinar envolvendo Breel Embolo que desencadeou a maior polémica

João Pinheiro tornou-se um dos protagonistas dos quartos de final do Mundial 2026, depois da arbitragem no encontro entre Argentina e Suíça ter gerado uma onda de contestação. O português ficou debaixo de fogo sobretudo devido à expulsão de Breel Embolo, mas também por um momento de grande tensão com Lionel Messi, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

As imagens captadas durante a partida mostram o capitão argentino a dirigir-se de forma exaltada ao árbitro luso.

"Não me faltas ao respeito. Falas bem comigo. Eu falei bem contigo", terá afirmado Messi, segundo a imprensa argentina, visivelmente irritado e de dedo em riste, depois de entender que João Pinheiro lhe tinha falado num tom inadequado.

Foi, no entanto, a decisão disciplinar envolvendo Breel Embolo que desencadeou a maior polémica. Inicialmente, João Pinheiro mostrou cartão amarelo a Leandro Paredes, mas acabou por corrigir a decisão, retirando a advertência ao médio argentino e exibindo o segundo amarelo ao avançado suíço por simulação, o que ditou a sua expulsão.

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Do lado helvético, multiplicaram-se as críticas, com vários a defenderem que a reação de Messi ao árbitro poderá ter pesado na decisão final.

Apesar da contestação, o antigo árbitro alemão Lutz Wagner considerou que o português atuou de forma correta.

"Aqui aplica-se a regra da identidade errada e da má avaliação da situação. O jogador errado recebeu um cartão amarelo por uma falta inexistente. Consequentemente, foi absolutamente correto punir a simulação e enviar Embolo para o balneário", justificou.

No plano desportivo, a Argentina garantiu o apuramento para as meias-finais ao vencer a Suíça por 3-1, após prolongamento, em Kansas City.

Alexis Mac Allister colocou os campeões do mundo em vantagem aos 10 minutos, Dan Ndoye restabeleceu a igualdade aos 67 e, já com os suíços reduzidos a 10 jogadores desde os 72 minutos, Julián Álvarez e Lautaro Martínez marcaram no prolongamento, aos 112 e 120+1 minutos, respetivamente.

Segue-se agora um duelo com a Inglaterra nas meias-finais, marcadas para quarta-feira, em Atlanta, com transmissão na TVI.

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Temas: Messi Argentina João Pinheiro Árbitro português Mundial 2026

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