PJ faz buscas na Câmara de Mesão Frio

Sandra Felgueiras , com Lusa
Há 1h e 55min
Polícia Judiciária

Há documentos que as autoridades querem consultar que não estão na sede do município

Estão a decorrer buscas na Câmara Municipal de Mesão Frio, no distrito de Vila Real.

A CNN Portugal sabe que 10 agentes da Polícia Judiciária estão no local a rever os processos de licenciamento de várias empreitadas na autarquia.

Apesar de estarem em causa vários processos, há documentos que não estão na sede do município.

À frente da Câmara Municipal de Mesão Frio está Paulo Silva, que nas últimas eleições autárquicas foi reeleito para um segundo mandato.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Câmara de Mesão Frio, Paulo Silva, confirmou que os agentes da PJ estão hoje no edifício da autarquia, referindo que o caso estará relacionado com contratos de obras públicas e ainda contratação de recursos humanos no mandato referente a 2017 a 2021.

Esta autarquia foi liderada entre 2009 e 2021 por Alberto Pereira, eleito pelo PS.

Paulo Silva, que foi eleito presidente em 2021 e 2025 também pelo PS, disse ainda que o município está a colaborar com a investigação da PJ.

Temas: Mesão Frio Buscas

