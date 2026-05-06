Mergulhador encontrado sem vida em Vila Franca do Campo

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O comandante especificou que foi disponibilizada para o local uma lancha com três elementos do grupo de mergulho da Capitania de Ponta Delgada

Um mergulhador foi encontrado hoje sem vida na Baixa do Frade, em Ponta Garça, concelho de Vila Franca do Campo, nos Açores, confirmou à Lusa fonte da Capitania de Ponta Delgada.

O comandante da Capitania de Ponta Delgada, António Peiriço, referiu à Lusa, na sequência de uma informação avançada pela Antena 1 Açores, que foi recebido um alerta, pelas 12:20, por parte de um civil, dando conta do desaparecimento de um mergulhador.

O comandante especificou que foi disponibilizada para o local uma lancha com três elementos do grupo de mergulho da Capitania de Ponta Delgada, elementos forenses e do piquete, mas foi uma embarcação de um particular que encontrou o mergulhador.

António Peiriço adiantou que foram realizadas tentativas de reanimação na marina de Vila Franca do Campo, mas sem sucesso, tendo o delegado de saúde decretado a morte do mergulhador pelas 15:00.

O corpo foi conduzido ao Hospital do Divino Espírito Santo para efeitos de autópsia.