União Europeia confirma que vai assinar sábado o tratado do Mercosul

Agência Lusa , WL
Há 3h e 6min
Ursula von der Leyen

Instrumento tem sido alvo de fortes críticas e de protestos de agricultores nas ruas

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assinará no sábado, 17 de janeiro, o tratado de livre comércio com o Mercosul, confirmou hoje a União Europeia (UE).

A UE deu luz verde na sexta-feira ao avanço deste importante acordo comercial com o bloco sul-americano, apesar da oposição de vários países, nomeadamente França, Hungria, Polónia, Irlanda e Áustria.

Fruto de mais de 25 anos de negociações, este acordo é considerado pelos seus defensores como essencial para estimular as exportações, apoiar a economia do continente e reforçar os laços diplomáticos num contexto de incerteza global.

No entanto, o acordo suscitou protestos por parte dos agricultores, que temem um afluxo de carne bovina e outros produtos baratos provenientes da América do Sul.

Manifestações ocorreram em vários países europeus para protestar contra este tratado entre a UE, a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai, que criará uma das maiores zonas de comércio livre do mundo.

O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, já tinha anunciado que o acordo seria assinado no próximo sábado.

O Paraguai ocupa atualmente a presidência rotativa do Mercosul.

Temas: Mercosul Tratado União Europeia

Europa

União Europeia confirma que vai assinar sábado o tratado do Mercosul

Há 3h e 6min

Esteve preso na linha da frente durante um mês. Depois apareceu um robô com rodas

Há 3h e 36min
08:00

Empurrados de Portugal: estes jovens foram à procura do que cá não tinham e encontraram uma vida em Berlim

Ontem às 21:30

Este país está a construir o túnel rodoviário subaquático mais longo e profundo do mundo

Ontem às 19:00
Mais Europa

Mais Lidas

"Há um avô que assa frango num sítio pequeno em Lisboa, tens de ir": a churrasqueira de Alcântara que conquistou a China

Ontem às 08:00

Há uma região de Portugal onde a pobreza não pára de crescer. A culpa é da "falta de atenção" do Estado e do crescimento da "imigração precária"

10 jan, 18:00

Ucrânia atinge plataformas petrolíferas russas no Mar Cáspio "usadas para abastecer" o exército de Moscovo

Ontem às 17:04

Para onde viajar em 2026: os melhores lugares para visitar

10 jan, 16:00

Adepto do Sporting de Braga morre após jogo no Estádio de Leiria

10 jan, 23:10

Tracking poll, dia 7: Seguro e Cotrim colados no topo, no dia em que Mendes sai do empate técnico (e Ventura passa a favorito)

Ontem às 20:12

Ministério da Educação explica que orientação sobre sumários visa garantir "dados fiáveis"

10 jan, 14:50

Este país está a construir o túnel rodoviário subaquático mais longo e profundo do mundo

Ontem às 19:00

Areia no estômago e pulmões pesados. Autópsia a Maycon aponta afogamento como causa da morte e afasta crime

10 jan, 17:41

Tracking poll, dia 6: Seguro de novo à frente, Cotrim sobe a segundo, Ventura no pódio

10 jan, 20:22

Defesa: Bruxelas aprova na quarta-feira plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões de euros

Ontem às 18:39

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

9 jan, 15:39