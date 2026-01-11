União Europeia confirma que vai assinar sábado o tratado do Mercosul

Há 3h e 6min

Instrumento tem sido alvo de fortes críticas e de protestos de agricultores nas ruas

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assinará no sábado, 17 de janeiro, o tratado de livre comércio com o Mercosul, confirmou hoje a União Europeia (UE).

A UE deu luz verde na sexta-feira ao avanço deste importante acordo comercial com o bloco sul-americano, apesar da oposição de vários países, nomeadamente França, Hungria, Polónia, Irlanda e Áustria.

Fruto de mais de 25 anos de negociações, este acordo é considerado pelos seus defensores como essencial para estimular as exportações, apoiar a economia do continente e reforçar os laços diplomáticos num contexto de incerteza global.

No entanto, o acordo suscitou protestos por parte dos agricultores, que temem um afluxo de carne bovina e outros produtos baratos provenientes da América do Sul.

Manifestações ocorreram em vários países europeus para protestar contra este tratado entre a UE, a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai, que criará uma das maiores zonas de comércio livre do mundo.

O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, já tinha anunciado que o acordo seria assinado no próximo sábado.

O Paraguai ocupa atualmente a presidência rotativa do Mercosul.