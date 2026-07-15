Canadá quer assinar acordo com Mercosul antes do fim de 2026

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Em 2025, em plena ofensiva tarifária dos Estados Unidos, o Canadá e os países do Mercosul retomaram negociações após vários anos de impasse

O Canadá quer concluir um acordo comercial com o Mercosul antes do final do ano, com o objetivo de diversificar parceiros além dos Estados Unidos, declarou a ministra dos Negócios Estrangeiros, Anita Anand, durante uma visita ao Brasil.

“Concordámos em intensificar as negociações de livre comércio com vista à sua conclusão através de um acordo de impacto comercial significativo o mais cedo possível e, idealmente, antes do final de 2026”, afirmou Anand após um encontro em São Paulo com o homólogo brasileiro, Mauro Vieira, na terça-feira.

“Vamos duplicar os acordos comerciais não-americanos nas próximas décadas”, acrescentou a ministra.

Em 2025, em plena ofensiva tarifária dos Estados Unidos, o Canadá e os países do Mercosul (Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai) retomaram negociações após vários anos de impasse.

“Já realizámos seis rondas de negociações que avançam muito bem, faltam ainda alguns detalhes a resolver”, disse Mauro Vieira.

Anita Anand reconheceu, no entanto, que um eventual acordo comercial com o Mercosul suscita “preocupações” no setor agrícola canadiano.

A assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE) tinha sido adiada durante vários anos devido à contestação dos agricultores europeus, receosos da chegada de produtos sul-americanos mais baratos e sujeitos a regras sanitárias mais flexíveis.

O pacto acabou por ser assinado em janeiro e entrou em vigor de forma provisória em maio, aguardando ratificação pela UE.

Este mês o Mercosul também iniciou negociações para um Acordo de Parceria Económica e livre comércio com o Japão, que representa um novo passo na expansão do bloco para os mercados asiáticos.