Mercedes-Benz está disposta a entrar no setor da defesa, diz CEO

CNN Portugal , PF
Há 43 min
Ola Kallenius, CEO da Mercedes-Benz

Ola Kallenius afirma que os pontos fortes da marca de Estugarda enquanto construtor de automóveis em larga escala podem ajudá-la a operar no setor

A Mercedes-Benz está disposta a entrar no setor da defesa se fizer sentido “do ponto de vista comercial”, afirmou o CEO da empresa alemã ao The Wall Street Journal.

"O mundo tornou-se um lugar mais imprevisível, e penso que é absolutamente claro que a Europa precisa de reforçar a sua presença no domínio da defesa. Se pudermos desempenhar um papel positivo nesse sentido, estaremos dispostos a fazê-lo", disse Ola Kallenius ao jornal americano esta sexta-feira.

As declarações do CEO da Mercedes-Benz surgem numa altura em que o setor automóvel alemão passa por um período conturbado, com as receitas a caírem drasticamente, e em que a base industrial alemã está a reforçar as suas capacidades de produção de armamento.

Kallenius afirma que os pontos fortes da marca de Estugarda enquanto construtor de automóveis em larga escala podem ajudá-la a operar no setor da defesa.

"O que as empresas automóveis fazem extraordinariamente bem - e nós também somos bons nisso - é fabricar máquinas de precisão de alta qualidade em grandes quantidades", frisou, salientando que o armamento representaria, porém, uma "pequena fatia" do seu negócio. Ainda assim, diz Kallenius, "pode ser um nicho em crescimento que também possa contribuir para os nossos resultados comerciais. Vamos ver".

