Clientes da MEO relatam vários problemas nos serviços

Há 1h e 11min

MEO confirma problemas no serviço de televisão e garante que a situação deve estar "ultrapassada nas próximas horas"

Vários clientes da MEO estão a relatar problemas no acesso ao serviço da empresa de telecomunicações.

De acordo com o site Downdetector, onde os utilizadores costumam dar conta de problemas com vários serviços, mais de mil pessoas emitiram uma notificação nos últimos minutos a dar conta de problemas.

A CNN Portugal recebeu relatos de pessoas que estão sem televisão ou internet, sendo que a aplicação também não está a funcionar, o que está a impedir a comunicação de problemas por essa via.

Na rede social X é também possível ver alguns utilizadores a questionarem-se sobre o que se passa.

Contactada pela CNN Portugal, fonte oficial da MEO "confirma uma afetação parcial do serviço de televisão, estando as suas equipas técnicas totalmente empenhadas na resolução da situação, que se prevê ultrapassada nas próximas horas".

Os primeiros relatos de avaria reportados no Downdetector foram publicados pelas 18:00, continuando a haver registos nas horas subsequentes, chegando mesmo a um pico de quase duas mil notificações.

Clientes desta operadora de norte a sul de Portugal continental referem que estão sem serviço de televisão e com dificuldade para contactar o serviço de apoio.