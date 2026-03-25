Identificado caso de meningite em escola nos Açores. Delegado de Saúde diz que "não há necessidade" de isolar restantes alunos

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 37min
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Delegado de Saúde assegura que o caso não representa perigo para os restantes frequentadores da escola e afasta risco de contágio

Um caso de meningite foi identificado esta quarta-feira na Escola Primária da Ribeirinha, no concelho da Ribeira Grande, na ilha açoriana de São Miguel, disse à agência Lusa o presidente da Junta de Freguesia.

“Fomos alertados por uma das mães, que teve conhecimento que, numa das turmas, tinha havido um caso de meningite num dos meninos”, disse o presidente da Junta de Freguesia da Ribeirinha, Marco Furtado.

Segundo o autarca, o menino infetado, com nove anos, frequenta uma turma do 3.º ano, que tem cerca de dez alunos.

Logo que a situação foi conhecida, disse ainda o autarca, foi contactado pelo Delegado de Saúde e foi marcada uma reunião para as 18:30 locais (mais uma hora em Lisboa), na Junta de Freguesia, com os pais da turma em questão, para esclarecimento de “algumas dúvidas, visto que alguns pais estavam a ficar extremamente preocupados com essa situação”.

Marco Furtado adiantou que não há necessidade de aplicação de isolamento às crianças que contactaram com o aluno infetado.

“O que nos foi informado pelo senhor Delegado de Saúde [é que] tinha sido uma situação proveniente de uma infeção que o miúdo tinha tido, mas que não representava perigo para os restantes frequentadores da escola, mas por uma questão de tranquilizar as mães, vai haver uma reunião, mais logo, com todos os pais da turma, para se explicar a situação, mas que a situação estava controlada e que não havia perigo de contágio”, disse.

Apesar de não haver necessidade de isolamento, o Delegado de Saúde “quer explicar e quer tranquilizar as pessoas” sobre o que se está a passar, porque, “se houvesse a necessidade de fazer um rastreio geral às crianças, teria sido feito de imediato”, acrescentou.

“A indicação do senhor Delegado de Saúde é que não há essa necessidade. E que irá esclarecer os pais, da turma [frequentada pelo aluno infetado], […] para tranquilizá-los, já mesmo para não gerar algum tipo de pânico, que pudesse haver ou de desinformação sobre esse assunto”, sublinhou o autarca da Ribeirinha.

Após a situação ser conhecida, a Junta de Freguesia fez uma publicação nas redes sociais a explicar o sucedido, para que as pessoas “ficassem mais tranquilas”, porque o próprio Delegado de Saúde está a tratar do assunto pessoalmente, indicou.

Na nota, a Junta de Freguesia da Ribeirinha informa a população, em especial a comunidade escolar da Escola Primária da Ribeirinha - que tem entre 120 a 130 alunos no total -, “que foi identificado um caso de meningite na turma do 3.º J”.

“O aluno encontra-se devidamente acompanhado pelas autoridades de Saúde, que estão a seguir todos os procedimentos recomendados”, refere.

A autarquia indica que “não existe qualquer motivo para alarmismo ou pânico” e que “foi disponibilizado um contacto telefónico exclusivo aos pais e encarregados de educação da turma em questão, destinado ao esclarecimento de dúvidas e à orientação em caso de eventual aparecimento de sintomas”.

“Como é habitual nestas situações, a Delegação de Saúde está a acompanhar e a coordenar todo o processo, em estreita articulação com a escola, que se encontra a cumprir rigorosamente todas as orientações recebidas”,lê-se na nota.

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