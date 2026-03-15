Duas cidades portuguesas entre as 50 melhores do mundo em 2026, segundo a Time Out

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 46min
Porto (arquivo)

O top 10 inclui ainda algumas das metrópoles mais conhecidas do mundo, como Londres, Nova Iorque, Cidade do Cabo, ou a Cidade do México

Duas cidades portuguesas integram a lista das 50 melhores cidades do mundo para visitar em 2026, divulgada pelo jornal britânico Time Out. O ranking resulta de um inquérito anual que reuniu cerca de 24 mil respostas de pessoas em 150 cidades espalhadas pelo mundo.

A grande vencedora da edição deste ano é Melbourne, na Austrália, cidade conhecida pelas suas ruas e bairros "repletos de tesouros" e uma gastronomia de "excelência". Logo atrás surge Xangai, na China, destacada não só pela dimensão e energia de um centro financeiro com cerca de 25 milhões de habitantes, mas também pela ligação à vasta rede ferroviária de alta velocidade do país, que permite chegar rapidamente a zonas rurais com aldeias centenárias.

O pódio fica completo com Edimburgo, na Escócia, uma cidade marcada pela história e dominada por um antigo vulcão extinto, onde convivem ruas medievais e grandes avenidas do século XVIII.

O top 10 inclui ainda algumas das metrópoles mais conhecidas do mundo, como Londres, Nova Iorque, Cidade do Cabo, Cidade do México, Banguecoque, Seul e Tóquio.

Entre as cidades portuguesas, o destaque vai para o Porto, que surge na 17.ª posição. A Time Out sublinha vários elementos que ajudam a explicar a presença da Invicta na lista: "os restaurantes tradicionais, os parques e jardins ideais para passear, o rio Douro que atravessa a cidade e a oferta cultural, com museus de referência como o Museu de Serralves". A publicação refere também os cafés históricos e as ruas de grande valor patrimonial, muitas delas classificadas pela UNESCO, sem esquecer um dos símbolos da cidade: o vinho do Porto.

À frente da cidade portuguesa aparecem destinos como Zurique, Rio de Janeiro, Copenhaga, São Paulo, Hong Kong ou Cracóvia, respetivamente.

Já Lisboa surge na 49.ª posição, a fechar praticamente o ranking. A capital portuguesa é descrita como um destino procurado pela sua beleza e atmosfera, marcada "pelos miradouros panorâmicos, pelas fachadas de azulejos azuis e brancos e pela vista sobre o rio Tejo". Mas, segundo a Time Out, mais do que as atrações mais conhecidas, "são os momentos da vida quotidiana que tornam a cidade especial".

Nesse contexto, a publicação destaca as tascas, restaurantes tradicionais associados à gastronomia popular portuguesa. "Apesar de algumas das casas mais antigas estarem a desaparecer, surge uma nova geração de espaços inspirados nesse modelo, as chamadas neo-tascas, que mantêm o ambiente informal mas introduzem maior criatividade na cozinha", afirma a publicação. Entre os exemplos mencionados estão o Velho Eurico, perto do Castelo de São Jorge, bem como restaurantes mais recentes como Gancho, em Alfama, Mesa, na Casa Capitão, e Polémico, no Rato.

A lista das 50 melhores cidades do mundo em 2026 termina com Bogotá, na Colômbia.

Veja a lista completa das 50 melhores cidades do mundo em 2026:

  1. Melbourne
  2. Xangai
  3. Edimburgo
  4. Londres
  5. Nova Iorque
  6. Cidade do Cabo
  7. Cidade do México
  8. Banguecoque
  9. Seul
  10. Tóquio
  11. Zurique
  12. Rio de Janeiro
  13. Copenhaga
  14. São Paulo
  15. Hong Kong
  16. Cracóvia
  17. Porto
  18. Guadalajara
  19. Madrid
  20. Valência
  21. Sydney
  22. Paris
  23. Singapura
  24. Marraquexe
  25. Hanói
  26. Bath
  27. Bilbau
  28. Berlim
  29. Adelaide
  30. Pequim
  31. Antuérpia
  32. Chiang Mai
  33. Nápoles
  34. Amesterdão
  35. Medellín
  36. Lima
  37. Vancouver
  38. Cidade de Ho Chi Minh
  39. Osaka
  40. Atenas
  41. Chicago
  42. Cairo
  43. Buenos Aires
  44. Viena
  45. Dublin
  46. São Francisco
  47. Lagos
  48. Auckland
  49. Lisboa
  50. Bogotá
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