Duas cidades portuguesas entre as 50 melhores do mundo em 2026, segundo a Time Out

Há 1h e 46min

O top 10 inclui ainda algumas das metrópoles mais conhecidas do mundo, como Londres, Nova Iorque, Cidade do Cabo, ou a Cidade do México

Duas cidades portuguesas integram a lista das 50 melhores cidades do mundo para visitar em 2026, divulgada pelo jornal britânico Time Out. O ranking resulta de um inquérito anual que reuniu cerca de 24 mil respostas de pessoas em 150 cidades espalhadas pelo mundo.

A grande vencedora da edição deste ano é Melbourne, na Austrália, cidade conhecida pelas suas ruas e bairros "repletos de tesouros" e uma gastronomia de "excelência". Logo atrás surge Xangai, na China, destacada não só pela dimensão e energia de um centro financeiro com cerca de 25 milhões de habitantes, mas também pela ligação à vasta rede ferroviária de alta velocidade do país, que permite chegar rapidamente a zonas rurais com aldeias centenárias.

O pódio fica completo com Edimburgo, na Escócia, uma cidade marcada pela história e dominada por um antigo vulcão extinto, onde convivem ruas medievais e grandes avenidas do século XVIII.

O top 10 inclui ainda algumas das metrópoles mais conhecidas do mundo, como Londres, Nova Iorque, Cidade do Cabo, Cidade do México, Banguecoque, Seul e Tóquio.

Entre as cidades portuguesas, o destaque vai para o Porto, que surge na 17.ª posição. A Time Out sublinha vários elementos que ajudam a explicar a presença da Invicta na lista: "os restaurantes tradicionais, os parques e jardins ideais para passear, o rio Douro que atravessa a cidade e a oferta cultural, com museus de referência como o Museu de Serralves". A publicação refere também os cafés históricos e as ruas de grande valor patrimonial, muitas delas classificadas pela UNESCO, sem esquecer um dos símbolos da cidade: o vinho do Porto.

À frente da cidade portuguesa aparecem destinos como Zurique, Rio de Janeiro, Copenhaga, São Paulo, Hong Kong ou Cracóvia, respetivamente.

Já Lisboa surge na 49.ª posição, a fechar praticamente o ranking. A capital portuguesa é descrita como um destino procurado pela sua beleza e atmosfera, marcada "pelos miradouros panorâmicos, pelas fachadas de azulejos azuis e brancos e pela vista sobre o rio Tejo". Mas, segundo a Time Out, mais do que as atrações mais conhecidas, "são os momentos da vida quotidiana que tornam a cidade especial".

Nesse contexto, a publicação destaca as tascas, restaurantes tradicionais associados à gastronomia popular portuguesa. "Apesar de algumas das casas mais antigas estarem a desaparecer, surge uma nova geração de espaços inspirados nesse modelo, as chamadas neo-tascas, que mantêm o ambiente informal mas introduzem maior criatividade na cozinha", afirma a publicação. Entre os exemplos mencionados estão o Velho Eurico, perto do Castelo de São Jorge, bem como restaurantes mais recentes como Gancho, em Alfama, Mesa, na Casa Capitão, e Polémico, no Rato.

A lista das 50 melhores cidades do mundo em 2026 termina com Bogotá, na Colômbia.

Veja a lista completa das 50 melhores cidades do mundo em 2026: