Melania Trump vai presidir a reunião do Conselho de Segurança da ONU

Há 1h e 29min

Pela primeira vez, uma primeira-dama dos Estados Unidos em exercício vai presidir uma reunião do Conselho de Segurança

A primeira-dama dos Estados Unidos vai presidir uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, assim que os Estados Unidos assumirem a liderança rotativa do órgão, a 2 de mrço, divulgou a Presidência norte-americana.

A Presidência dos Estados Unidos declarou, num comunicado, que "a primeira-dama Melania Trump está prestes a fazer história nas Nações Unidas, assim que os Estados Unidos assumirem a presidência do Conselho de Segurança, ao sublinhar o papel da educação na promoção da tolerância e da paz mundial".

Pela primeira vez, uma primeira-dama dos Estados Unidos em exercício vai presidir a uma reunião do Conselho de Segurança, quando os membros do órgão irão abordar temas como a educação, tecnologia, paz e segurança.

Um encontro sobre “Crianças, Tecnologia e Educação em Tempos de Conflito” está marcado para o mesmo dia, de acordo com a Casa Branca, com participação do representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Mike Waltz, assim como outros membros do Conselho de Segurança da ONU.

A decisão foi comunicada pela Casa Branca ao Conselho de Segurança da ONU, segundo fontes das Nações Unidas, indicando que a mensagem transmitida pelas autoridades norte-americanas incluia um apelo de Melania Trump à paz através da educação.