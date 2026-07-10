Carlos III recebeu Harry e Meghan em evento privado que encerra semana que também passou por Portugal

Há 1h e 12min

Viagem permite que o rei de Inglaterra reveja os netos

O rei Carlos e a rainha Camilla receberam o duque e a duquesa de Sussex, o príncipe Archie e a princesa Lilibet na tarde desta sexta-feira, na Highgrove House, a residência rural privada do rei em Gloucestershire, Inglaterra.

O encontro marca a primeira vez que o rei Carlos vê toda a família em quatro anos, desde que Harry, Meghan e os seus filhos estiveram no Reino Unido para as comemorações do Jubileu de Platina da falecida rainha Isabel II.

Nos anos seguintes, Harry fez várias viagens rápidas de regresso ao Reino Unido, principalmente para assistir ao funeral da avó em 2022 e à coroação do pai em 2023. O último encontro conhecido entre o duque e o pai foi em setembro, quando os dois tomaram chá na Clarence House, em Londres.

Harry, que chegou ao Reino Unido na noite de segunda-feira, regressou desta vez para assinalar a contagem decrescente de um ano para os Jogos Invictus, a competição desportiva ao estilo Paralímpico para militares e veteranos feridos que criou há mais de uma década, além de cumprir vários outros compromissos de beneficência.

A CNN tinha noticiado anteriormente que a sua mulher e os seus dois filhos poderiam juntar-se a ele ainda esta semana, uma vez que havia esperança de que a viagem permitisse ao rei Carlos reencontrar os seus netos, que têm agora sete e cinco anos.

A família real não divulgará imagens ou mais detalhes do encontro, uma vez que se tratou de uma ocasião familiar privada, segundo informações da CNN.

A imprensa britânica noticiou que Meghan e as crianças estavam de férias em Portugal, onde têm uma residência, antes de visitarem o Reino Unido esta semana.

Anna Stewart e Lauren Kent, da CNN, contribuíram para esta reportagem