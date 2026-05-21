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Irão analisa proposta dos EUA para pôr fim à guerra. Trump exige "respostas 100% boas"

Agência Lusa , MSM
Há 38 min
Donald Trump relvado sul Casa Branca bandeira EUA (Alex Wong/Getty Images)
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Estados Unidos e Irão continuam a trocar mensagens diplomáticas

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Ismail Bagaei, disse esta quinta-feira que Teerão está a analisar uma nova proposta dos Estados Unidos para pôr fim à guerra.

A declaração do porta-voz da diplomacia iraniana ocorre na altura em que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu que o Irão forneça as "respostas certas" sobre as conversações.

O diplomata iraniano disse que a troca de mensagens entre os representantes dos dois países decorreu em várias rondas, sendo que "as opiniões" dos negociadores norte-americanos estão a ser analisadas.

Bagaei explicou que as duas partes estão a trabalhar num texto de 14 pontos apresentado anteriormente pelo Irão e que foram realizadas várias "trocas de mensagens" em busca de uma fórmula que satisfaça os Estados Unidos e o Irão.

A versão mais recente do texto terá sido comunicada a Teerão pelo ministro do Interior paquistanês, Mohsin Naqvi, que chegou na quarta-feira à capital iraniana, na segunda deslocação ao Irão em menos de uma semana.

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De acordo com os meios de comunicação iranianos, Teerão pediu a Washington o fim da guerra em todas as frentes, incluindo no Líbano, e o levantamento das sanções.

A libertação de bens iranianos congelados e a indemnização por danos de guerra também foram solicitadas.

O reconhecimento da soberania do Irão sobre o Estreito de Ormuz e o adiamento das negociações sobre o seu programa nuclear foram assuntos evocados por Teerão, de acordo com fontes da Agência France Presse.

Donald Trump declarou na quarta-feira que aguarda respostas para terminar a guerra que começou a 28 de fevereiro.

"Precisamos de obter as respostas certas, precisam de ser totalmente boas, a 100%", disse o Presidente norte-americano em Washington.

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Temas: Médio Oriente Trump Conflito Irão Teerão Ismail Bagaei
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