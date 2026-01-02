Trump ameaça Irão com intervenção para salvar a população se as mortes nos protestos continuarem

2 jan, 09:42

Publicação feita nas redes sociais teve reação rápida do Irão, que avisa para uma possível escalada regional em caso de intervenção

O presidente dos Estados Unidos ameaçou o Irão por causa dos recentes protestos que eclodiram no país na sequência de uma crise financeira.

Donald Trump fez uma partilha nas redes sociais em que dá conta de que os Estados Unidos estão prontos para ir em auxílio da população caso o Irão comece a disparar e a matar violentamente os manifestantes.

“Estamos a postos e prontos para ir [em auxílio dessas pessoas]”, escreveu o presidente norte-americano.

Uma publicação que se segue à morte de várias pessoas naquele que já é o maior protesto dos últimos três anos, depois da morte de Mahsa Amini.

Aquilo que começou por ser um protesto dos lojistas contra a desvalorização monetária do rial alargou-se a vários setores do país, até porque a população começa a ver os preços dispararem por causa de uma espiral inflacionista.

Desde as sanções impostas pelos Estados Unidos em 2018, precisamente com Donald Trump, que a economia iraniana vive um clima de sustentabilidade, numa decisão que na altura se seguiu à saída norte-americana do acordo internacional sobre o nuclear.

Por sua vez, o Irão já respondeu a este aviso de Donald Trump, referindo que qualquer intervenção dos Estados Unidos pode significar uma escalada perigosa. O conselheiro do Líder Supremo, Ali Larijani, disse mesmo que o presidente norte-americano tem de perceber que a situação pode escalar a nível regional caso haja alguma ação.