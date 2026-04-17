Paulo Rangel em Beirute para reunião com homólogo libanês em dia de cessar-fogo

Há 2h e 39min

Esta é a segunda deslocação de Paulo Rangel a Beirute

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, encontra-se em Beirute, onde está reunido com o homólogo libanês, Youssef Raggi, numa visita preparada há vários dias e que coincide com o início do cessar-fogo no Médio Oriente.

À CNN Portugal, fonte do MNE lembra que Portugal já saudou o cessar-fogo, considerando-o um passo relevante para estabilizar a região.

Desde o início da escalada, a 2 de março, o Governo português tem expressado solidariedade com o Líbano, defendendo a sua soberania e integridade territorial, ao mesmo tempo que condenou os ataques do Hezbollah que estiveram na origem da atual situação.

O Executivo português tem também condenado de forma reiterada os ataques de Israel, apelando a uma cessação total das hostilidades, considerada essencial para a população libanesa e para o avanço do processo de paz em curso na região, mediado pelo Paquistão.

Esta é a segunda deslocação de Paulo Rangel a Beirute depois de, em fevereiro de 2025, ter sido o primeiro ministro dos Negócios Estrangeiros a reunir-se com o novo primeiro-ministro e o novo chefe da diplomacia libanesa. Desde então, têm sido mantidos contactos regulares entre os dois países.