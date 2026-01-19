Trump convidou Putin e Lukashenko para fazerem parte do Conselho de Paz para Gaza

Há 46 min

São mais dois nomes a surgir numa lista que já tinha Viktor Orbán ou Javier Milei

O presidente russo, Vladimir Putin, foi convidado a integrar o “Conselho de Paz” do presidente norte-americano, Donald Trump, o comité que supervisionará a reconstrução de Gaza, revelou o seu porta-voz esta segunda-feira.

Dmitry Peskov disse aos jornalistas durante uma conferência de imprensa regular: “O presidente Putin também recebeu, através dos canais diplomáticos, um convite para se juntar a este Conselho de Paz”.

O Kremlin está agora a analisar o convite e “espera obter mais pormenores do lado americano”.

A CNN pediu um comentário à Casa Branca.

Mais tarde, também esta segunda-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bielorrússia disse que o presidente Alexander Lukashenko também recebeu um convite para se juntar ao conselho.

O serviço de imprensa do ministério disse que Minsk “aprecia muito o facto de o lado americano ver a Bielorrússia - e isso é claramente afirmado no texto do discurso - como um país pronto para assumir a nobre responsabilidade de construir uma paz duradoura e liderar pelo exemplo, investindo num futuro seguro e próspero para as gerações futuras”.

Lukashenko é o aliado mais próximo de Putin e tem sido descrito como o último ditador da Europa.

A criação do conselho, presidido por Trump, é um passo fundamental no plano americano, apoiado pelas Nações Unidas, para desmilitarizar e reconstruir Gaza, que foi devastada por dois anos de guerra entre Israel e o grupo militante Hamas.

No entanto, já começaram a surgir sinais de descontentamento. A ministra irlandesa dos Negócios Estrangeiros, Helen McEntee, emitiu um comunicado no domingo a alertar que o organismo proposto por Trump “teria um mandato mais vasto do que a implementação do Plano de Paz de Gaza”.

"As Nações Unidas têm um mandato único para manter a paz e a segurança internacionais, e a legitimidade para reunir as nações para encontrar soluções comuns para desafios partilhados. Embora possa ser imperfeita, a ONU e o primado do direito internacional são agora mais importantes do que nunca", afirmou num comunicado.

O melhor conselho de sempre

Descrito por Trump como “o melhor e mais prestigiado conselho alguma vez reunido”, o comité incluirá o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair, o primeiro-ministro canadiano Mark Carney e o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio.

Trump também convidou Israel para se juntar ao conselho como membro fundador, disse um alto funcionário israelita à CNN esta segunda-feira. Segundo o responsável, o convite foi dirigido ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ou a outro representante israelita em seu nome.

Não se sabe ao certo quantos convites foram enviados - a informação sobre os países e os líderes mundiais convidados a aderir tem vindo a ser dada por cada um dos Estados, e não pela Casa Branca.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, o presidente argentino, Javier Milei, o presidente egípcio, Abdel Fattah el-Sisi, e o primeiro-Ministro húngaro, Viktor Orbán, também receberam convites para participar, de acordo com declarações dos próprios ou dos seus gabinetes. O embaixador dos EUA na Índia, Sergio Gor, afirmou que o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, também foi convidado a participar.

Alguns dos líderes, incluindo Orbán, partilharam publicamente as cartas de convite. As cartas mostram que, embora Trump as tenha endereçado pessoalmente aos líderes, estava a convidar o país deles a juntar-se ao conselho como “Estado fundador”.

Os membros do comité receberão um lugar permanente se pagarem mil milhões de dólares, de acordo com uma fonte dos EUA, que disse à CNN que, embora não houvesse nenhuma exigência de contribuir com fundos para o conselho, os membros que não fizerem o pagamento de mil milhões de dólares terão um mandato de três anos.

Todos os fundos angariados serão canalizados para a reconstrução de Gaza, acrescentou o responsável, acrescentando que “não haverá salários exorbitantes e um enorme inchaço administrativo que assola muitas outras organizações internacionais”.

Regresso à cena mundial

A nomeação de Putin para o conselho de administração marcaria um regresso extraordinário à cena mundial para o líder russo, que tem sido maioritariamente afastado dos projetos de cooperação internacional desde que ordenou a invasão em grande escala da Ucrânia em 2022.

O envolvimento do Kremlin no conflito entre Israel e o Hamas tem sido limitado, apesar de se ter oferecido para mediar logo após o início da guerra, promovendo os seus laços tanto com Israel como com o Hamas.

Ao contrário de muitos países ocidentais, a Rússia não considera oficialmente o Hamas como um grupo terrorista. Altos dirigentes do Hamas visitaram Moscovo poucas semanas depois de o grupo militante ter lançado os ataques terroristas de 7 de outubro contra Israel, apesar de pelo menos 20 cidadãos russos terem sido mortos ou raptados nos ataques.

Em 2024, as fações palestinianas, algumas das quais estavam em conflito há quase duas décadas, reuniram-se em Moscovo. A agência noticiosa estatal russa TASS informou, no início deste mês, que o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, deveria visitar a Rússia no final desta semana.

Kevin Liptak e Tal Shalev, da CNN, contribuíram para a reportagem