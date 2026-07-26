Trump prometeu ataques “significativos” e sem aviso os bombardeamentos pararam. A explicação estará nas preocupações de Vance e Caine

CNN , Zachary Cohen, Jim Sciutto
Há 2h e 6min
O chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos EUA, Dan Caine, discursa durante uma conferência de imprensa com o presidente Donald Trump no clube Mar-a-Lago, em Palm Beach, no dia 3 de janeiro (Joe Raedle/Getty Images)
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Poucas pessoas no círculo íntimo de Trump ou dentro do Pentágono acreditam que as opções do presidente para uma escalada trariam os resultados que ele procura

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, e o chefe do Estado-Maior Conjunto, o general Dan Caine, manifestaram preocupações quanto a uma escalada do conflito com o Irão enquanto o presidente Donald Trump avaliava essa possibilidade durante uma reunião na Casa Branca na sexta-feira, segundo uma fonte a par do assunto e uma autoridade dos EUA à CNN.

Na noite de sexta-feira, os EUA pareceram suspender a sua campanha de bombardeamentos contra o Irão, após quase duas semanas de ataques noturnos consecutivos. As operações estão "em pausa", disse uma fonte do Departamento de Defesa à CNN no sábado.

Na sexta-feira, Caine levantou preocupações específicas sobre os stocks de munições dos EUA e outras possíveis implicações negativas, dizem as fontes. Uma das fontes afirma que Caine disse a Trump e aos militares americanos que eles poderiam executar as opções disponíveis e obter sucesso, mas alertou para as possíveis consequências.

A preocupação com os stocks foi uma das muitas questões apresentadas a Trump durante a reunião, adiantam ambas as fontes.

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Não é claro, neste momento, se a preocupação com os stocks ou o alerta sobre uma escalada foram os principais motivos para a suspensão dos ataques consecutivos pelos EUA, nem se essa pausa irá manter-se.

"O presidente Trump sempre manteve a posição de que prefere uma solução diplomática, mas continua a considerar todas as opções caso o Irão prossiga com atividades terroristas no Estreito de Ormuz ou contra aliados", afirmou o diretor de comunicações da Casa Branca, Steven Cheung, em comunicado.

"Somado às sanções bem-sucedidas que paralisaram a economia iraniana e aos 13 dias consecutivos de ataques contra alvos militares em resposta às suas agressões recorrentes, seria sensato que o Irão buscasse um acordo negociado. Caso contrário, eles sabem o que irá acontecer."

A CNN também entrou em contacto com o gabinete de Vance para pedir comentários.

Isso ocorre num momento em que os principais stocks de armas dos EUA permanecem significativamente reduzidos e podem sofrer maior pressão caso os ataques ao Irão continuem, conforme a CNN já havia noticiado.

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Falando aos jornalistas na sexta-feira após uma reunião com membros do gabinete e os seus principais assessores, Trump ressaltou que autoridades americanas estavam a negociar ativamente com o Irão, embora também tenha dito que era possível que os militares continuassem a sua campanha de bombardeamentos ou "aplicassem uma dose mais pesada". Ele afirmou que o Irão parecia estar a levar “mais a sério” as negociações em curso.

Na tarde de sexta-feira, o governo Trump ainda estava a avaliar como seria uma possível escalada do conflito, segundo uma fonte a par do assunto. Países do Golfo pediram moderação em conversas recentes com autoridades norte-americanas, mas reconheceram que os EUA possuem capacidades únicas que poderiam utilizar para intensificar o conflito caso decidissem fazê-lo, disse a fonte.

Mesmo depois de dizer que estava a considerar um ataque em larga escala contra o Irão esta semana, em privado Trump instruiu os seus negociadores para "continuarem a conversar", segundo uma fonte familiarizada com o assunto; isso evidencia como o presidente tem lidado com a realidade de operações militares de escalada limitada, sem chegar ao ponto de enviar tropas americanas para o terreno.

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Poucas pessoas no círculo íntimo de Trump ou dentro do Pentágono acreditavam que as opções do presidente para uma escalada trariam os resultados que ele procura, segundo várias fontes.

A CNN também noticiou que, antes do início da guerra, Caine e outros líderes militares haviam alertado Trump de que uma campanha militar prolongada poderia afetar os stocks de armas dos EUA.

"As forças armadas dos EUA são as mais poderosas do mundo e dispõem de tudo o que é necessário para agir no momento e no local escolhidos pelo presidente", afirmou Sean Parnell, porta-voz principal do Pentágono, num comunicado enviado à CNN.

"Realizamos diversas operações bem-sucedidas em diferentes comandos de combate, garantindo ao mesmo tempo que as forças armadas dos EUA mantêm um vasto arsenal de capacidades para proteger o nosso povo e os nossos interesses."

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