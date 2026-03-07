"Hoje o Irão vai ser duramente atingido", diz Trump - que vai castigar "com morte" algumas "pessoas" devido ao "mau comportamento"

Há 16 min

Presidente norte-americano usou a sua rede social - Truth Social - para deixar um conjunto de avisos a Teerão

O segredo militar já não é o que era: "Hoje o Irão vai ser duramente atingido", diz Trump. E não só. "Estão sob séria consideração para destruição completa e morte certa, devido ao mau comportamento do Irão, áreas e grupos de pessoas que até este momento não tinham sido considerados como alvos."

Trump afirma que o pedido de desculpas que o presidente iraniano fez aos países vizinhos que atacou aconteceu "devido ao ataque implacável dos EUA e de Israel".

Neste sábado que faz uma semana desde que os Estados Unidos e Israel deram início à sua intervenção no Irão, Donald Trump escreve que "o Irão já não é o 'bully' do Médio Oriente", mas sim "‘O PERDEDOR DO MÉDIO ORIENTE’, e assim permanecerá por muitas décadas até se render ou, mais provavelmente, entrar em colapso total!".

E depois despede-se como habitualmente: "Obrigado pela vossa atenção a este assunto".