"Hoje o Irão vai ser duramente atingido", diz Trump - que vai castigar "com morte" algumas "pessoas" devido ao "mau comportamento"

CNN Portugal
Há 16 min
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca, na terça-feira. Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

Presidente norte-americano usou a sua rede social - Truth Social - para deixar um conjunto de avisos a Teerão

O segredo militar já não é o que era: "Hoje o Irão vai ser duramente atingido", diz Trump. E não só. "Estão sob séria consideração para destruição completa e morte certa, devido ao mau comportamento do Irão, áreas e grupos de pessoas que até este momento não tinham sido considerados como alvos."

Trump afirma que o pedido de desculpas que o presidente iraniano fez aos países vizinhos que atacou aconteceu "devido ao ataque implacável dos EUA e de Israel".

Neste sábado que faz uma semana desde que os Estados Unidos e Israel deram início à sua intervenção no Irão, Donald Trump escreve que "o Irão já não é o 'bully' do Médio Oriente", mas sim "‘O PERDEDOR DO MÉDIO ORIENTE’, e assim permanecerá por muitas décadas até se render ou, mais provavelmente, entrar em colapso total!".

E depois despede-se como habitualmente: "Obrigado pela vossa atenção a este assunto".

Portugal já retirou 500 portugueses do Médio Oriente

Há 4 min
07:18

"As pessoas de Beirute estão desalentadas. Há famílias inteiras neste momento a dormir na calçada" depois de serem descoladas após ataques

Há 10 min

Trump mostrou um "sério interesse" em enviar militares dos EUA para o Irão

Há 12 min

Há 16 min
