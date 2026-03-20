Trump pondera a tomada da Ilha de Kharg para forçar o Irão a abrir o Estreito de Ormuz

CNN Portugal , PP
Há 47 min
Donald Trump (Getty)

Informação é avançada pelo jornal digital norte-americano Axios

A administração liderada por Donald Trump está a considerar planos para ocupar ou bloquear a Ilha de Kharg, no Irão. O objetivo é pressionar Teerão a reabrir o Estreito de Ormuz, avançou a Axios esta sexta-feira, citando quatro fontes diferentes com conhecimento do assunto.

Recorde-se que este pequeno ponto no Golfo Pérsico sustenta 90% das exportações de petróleo do Irão e é vital não só para a economia de Teerão como para o preço do petróleo.

Apesar da sua dimensão reduzida, a Ilha de Kharg é uma autêntica tábua de salvação económica para o país, responsável por cerca de 90% das exportações de petróleo bruto do Irão — o que significa que qualquer ataque direto poderia provocar uma grande escalada do conflito.

A Ilha de Kharg é um afloramento de coral com cerca de um terço do tamanho de Manhattan, situada a apenas 25 quilómetros da costa iraniana, no Golfo Pérsico.

Quase todos os dias, milhões de barris de petróleo bruto provenientes dos principais campos petrolíferos do Irão — incluindo Ahvaz, Marun e Gachsaran — chegam à ilha através de oleodutos. Entre os iranianos, Kharg é conhecida como a “Ilha Proibida”, devido ao forte controlo militar.

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