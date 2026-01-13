Escola sem condições e fome: UNICEF alerta para problemas graves com as crianças de Gaza

António Oliveira e Silva
Há 54 min

Só desde o cessar-fogo já foram contabilizadas mais de 100 mortes

Em entrevista à CNN Portugal, o porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância diz que a grande maioria das crianças vai à escola sem as condições mínimas necessárias para sobreviver, num dia em que a UNICEF alertou para a morte de 100 crianças desde o início do cessar-fogo entre Israel e os islamistas do Hamas. 

James Elder alerta para o facto de que os palestinianos continuam sem acesso à ajuda humanitária essencial e que têm de reconstruir infraestruturas básicas sem o apoio, que deve vir de fora.

A conversa com Elder aconteceu quando passam mais de três meses de um precário acordo para um cessar-fogo, que não tem impedido combates no terreno e que tem levado ambas as partes a acusarem-se mutuamente de violações dos termos do acordo. 

Os confrontos têm levado, de acordo com a organizações humanitárias no terreno, à contínua destruição das infraestruturas civis, incluindo escolas, assim como à perda de vidas humanas.

"Morreram mais de 100 crianças desde o início do cessar-fogo," disse Elder à CNN Portugal.  E recordou que isso representa uma criança morta por dia nos últimos três meses. 

UNICEF quer crianças escolarizadas a viver sem risco

James Elder alerta para a necessidade de ajuda dos que mais sofrem.

"Imaginem como deve ser um dia típico de uma criança. Como deve ser o dia típico de um rapaz ou uma rapariga em Gaza durante o cessar fogo. Bem, devem dormir em segurança, devem acordar com uma bebida quente e um pequeno almoço. Isso seria o mínimo," disse o porta-voz da UNICEF à CNN Portugal.

A CNN quis também saber como se encontram as crianças nestes dias de inverno no Território Palestiniano. Elder contou que "está um frio de rachar."

"Estive lá fora a ver as tendas a serem levadas pelo vento. As crianças têm frio e não conseguem aquecer-se. Os sistemas imunitários delas foram enfraquecidos por causa dos dois anos e meio desta situação."

Ainda assim, o porta-voz da UNICEF diz que a organização da ONU está a fazer o melhor possível para melhorar as condições dos deslocados:

"Ao mesmo tempo, vamos fazer com que as coisas mudem. Temos 70 novos postos de alimentação e as crianças estão a voltar às salas de aula."

Temas: Médio Oriente Faixa de Gaza UNICEF

Médio Oriente

Escola sem condições e fome: UNICEF alerta para problemas graves com as crianças de Gaza

Há 54 min
02:22

Mais de 100 crianças mortas em Gaza desde início do cessar-fogo, alerta UNICEF

Há 1h e 1min

Um país, duas imagens: no Irão há snipers a caçar quem espera pela ajuda dos EUA

Hoje às 19:11
02:48

Estas são as imagens que o Irão quer que se vejam

Hoje às 19:09
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento

Hoje às 11:00

Este país está a construir o túnel rodoviário subaquático mais longo e profundo do mundo

11 jan, 19:00

Tracking poll, dia 8: Seguro reforça vantagem, Gouveia e Melo sai da possível liderança

Ontem às 20:27

Este é o plano do exército para preparar Portugal "para a guerra de alta intensidade"

Ontem às 07:00
opinião
Bernardo Mota Veiga

Parlamento aprova estatuto do Idoso mas a idade não explica a velhice (nem a fatura do abandono de 800 euros por dia)

Ontem às 11:54

Tracking poll, dia 9: Seguro, Cotrim e Ventura descolam no trio da frente

Há 2h e 54min

Defesa: Bruxelas aprova na quarta-feira plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões de euros

11 jan, 18:39

DIGI acusa Metro de Lisboa de não deixar colocar "duas caixas do tamanho de duas folhas A4 em cada estação"

Hoje às 15:20

Jovem vítima de violação em escola de Guimarães 

Hoje às 07:51

Ucrânia atinge plataformas petrolíferas russas no Mar Cáspio "usadas para abastecer" o exército de Moscovo

11 jan, 17:04

Militares da GNR de folga salvam homem em paragem cardiorrespiratória enquanto esperavam por ambulância no Montijo

Ontem às 10:35

Quando a informação incomoda: sondagens, tracking polls e o dever de informar

Hoje às 13:20