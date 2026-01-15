Trump avisa Irão que "qualquer regime pode cair" e vê num possível sucessor dos aiatolas uma pessoa "muito boa"

António Guimarães
Há 1h e 35min
Donald Trump (Alex Brandon/AP)

Reza Pahlavi é um nome que tem circulado nas ruas do Irão, mas Donald Trump não tem certezas de que o futuro seja por aí

O presidente dos Estados Unidos ainda não deixou claro o que pretende com a pressão que tem exercido sobre o Irão, mas vai, aqui e ali, deixando algumas pistas sobre qual é a sua visão.

E, para surpresa de poucos, os olhos de Donald Trump brilham mais com a possibilidade da restauração de uma monarquia pró-americana do que com a continuação da República Islâmica instalada há quase 50 anos.

Não choca ninguém, portanto, que Donald Trump veja em Reza Pahlavi, o filho do xá deposto em 1979, uma pessoa “muito boa”.

Uma opinião partilhada pelo presidente norte-americano com a agência Reuters em plena Casa Branca, em declarações em que Donald Trump faz uma espécie de paralelismo com o que está a acontecer na Venezuela.

O presidente dos Estados Unidos não mencionou o que se passa no país da América do Sul, mas as suas declarações sobre Reza Pahlavi fazem recordar o que já tinha dito sobre María Corina Machado.

É que Donald Trump sugeriu que o filho do xá pode não ter o apoio popular suficiente para chegar ao Irão e governar o país. Sensivelmente o mesmo que tinha dito sobre a líder da oposição venezuelana, quando questionado sobre quem governaria Caracas depois da captura de Nicolás Maduro.

“Ele parece-me boa pessoa, mas não sei como seria a gerir o seu próprio país”, afirmou, acrescentando que ainda nem chegámos a esse ponto.

Admitindo que a possibilidade de o regime dos aiatolas cair é real, Donald Trump não quis esclarecer o que passa pela sua mente sobre uma possível intervenção dos Estados Unidos no Irão. Se é verdade que todas as movimentações - avisos para sair do Irão e até o fecho do espaço aéreo iraniano - prenunciam alguma coisa, também o é que o regime garantiu ao presidente norte-americano que não iam executar qualquer prisioneiro, o que a Casa Branca já tinha deixado claro que era uma linha vermelha.

“Caso caia ou não [o regime], será um período interessante”, reiterou, atirando apenas que “qualquer regime pode cair”.

Temas: Médio Oriente Estados Unidos Irão Donald Trump Reza Pahlavi

Médio Oriente

Trump avisa Irão que "qualquer regime pode cair" e vê num possível sucessor dos aiatolas uma pessoa "muito boa"

Há 1h e 35min

MÉDIO ORIENTE AO MINUTO | Irão reabre espaço aéreo após quase cinco horas de encerramento

Há 2h e 2min
02:07

"A questão não é se os EUA vão atacar o Irão - mas quando e com que intensidade"

Ontem às 11:09

As perguntas que Trump tem de fazer antes de atacar o Irão

Ontem às 10:44
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Tracking poll, dia 10: Cotrim desliza mas mantém-se no trio liderado por Seguro e Ventura. Gouveia e Mendes de fora

Ontem às 20:35

Avião "civil" de frota secreta militar dos EUA esteve envolvido no primeiro ataque a barco nas Caraíbas

Ontem às 12:30

Funcionários aconselhados a abandonarem a maior base militar dos EUA no Médio Oriente

Ontem às 10:16

Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento

13 jan, 11:00

Polémica entre FC Porto e fotojornalistas: sindicato pede recusa de imposições para trabalhar no Estádio do Dragão

Ontem às 17:05

Incêndio deflagra em prédio no centro de Lisboa

Ontem às 16:44
opinião
Bernardo Mota Veiga

Parlamento aprova estatuto do Idoso mas a idade não explica a velhice (nem a fatura do abandono de 800 euros por dia)

12 jan, 11:54

Alerta vermelho: Ucrânia não sabe onde estão 200 mil soldados e outros dois milhões fugiram ao serviço militar

Ontem às 17:27

Pentágono comprou dispositivo em operação secreta que estará na origem de problemas de saúde misteriosos entre espiões e militares. Vítimas suspeitam da Rússia

Ontem às 11:32

DIGI acusa Metro de Lisboa de não deixar colocar "duas caixas do tamanho de duas folhas A4 em cada estação"

13 jan, 15:20

Tracking poll, dia 9: Seguro, Cotrim e Ventura descolam no trio da frente

13 jan, 20:28

"Podia ter sido muito pior" mas a Dinamarca volta dos EUA num "profundo desacordo" sobre a Gronelândia

Ontem às 19:31