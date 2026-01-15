Trump avisa Irão que "qualquer regime pode cair" e vê num possível sucessor dos aiatolas uma pessoa "muito boa"

Há 1h e 35min

Reza Pahlavi é um nome que tem circulado nas ruas do Irão, mas Donald Trump não tem certezas de que o futuro seja por aí

O presidente dos Estados Unidos ainda não deixou claro o que pretende com a pressão que tem exercido sobre o Irão, mas vai, aqui e ali, deixando algumas pistas sobre qual é a sua visão.

E, para surpresa de poucos, os olhos de Donald Trump brilham mais com a possibilidade da restauração de uma monarquia pró-americana do que com a continuação da República Islâmica instalada há quase 50 anos.

Não choca ninguém, portanto, que Donald Trump veja em Reza Pahlavi, o filho do xá deposto em 1979, uma pessoa “muito boa”.

Uma opinião partilhada pelo presidente norte-americano com a agência Reuters em plena Casa Branca, em declarações em que Donald Trump faz uma espécie de paralelismo com o que está a acontecer na Venezuela.

O presidente dos Estados Unidos não mencionou o que se passa no país da América do Sul, mas as suas declarações sobre Reza Pahlavi fazem recordar o que já tinha dito sobre María Corina Machado.

É que Donald Trump sugeriu que o filho do xá pode não ter o apoio popular suficiente para chegar ao Irão e governar o país. Sensivelmente o mesmo que tinha dito sobre a líder da oposição venezuelana, quando questionado sobre quem governaria Caracas depois da captura de Nicolás Maduro.

“Ele parece-me boa pessoa, mas não sei como seria a gerir o seu próprio país”, afirmou, acrescentando que ainda nem chegámos a esse ponto.

Admitindo que a possibilidade de o regime dos aiatolas cair é real, Donald Trump não quis esclarecer o que passa pela sua mente sobre uma possível intervenção dos Estados Unidos no Irão. Se é verdade que todas as movimentações - avisos para sair do Irão e até o fecho do espaço aéreo iraniano - prenunciam alguma coisa, também o é que o regime garantiu ao presidente norte-americano que não iam executar qualquer prisioneiro, o que a Casa Branca já tinha deixado claro que era uma linha vermelha.

“Caso caia ou não [o regime], será um período interessante”, reiterou, atirando apenas que “qualquer regime pode cair”.