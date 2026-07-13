Trump diz que os EUA vão ser os "guardiões" do Estreito de Ormuz e que vão bloquear os navios do Irão

Há 1h e 37min

O presidente norte-americano diz que os EUA vão ser reembolsados em 20% de toda a carga transportada pelo estreito

O presidente norte-americano Donald Trump garante que o Estreito de Ormuz está aberto mas que os EUA estão a restabelecer o bloqueio naval ao Irão e afirma ainda que a sua administração será reembolsada ​​em 20% de toda a carga enviada através do Estreito de Ormuz.

Numa publicação na Truth Social, Trump diz que o processo começa imediatamente, sem adiantar mais pormenores.

"O Estreito de Ormuz está ABERTO e permanecerá ABERTO, com ou sem o Irão. Estamos a restabelecer o BLOQUEIO IRANIANO, assim denominado porque apenas impede a entrada e saída de navios ou clientes iranianos. Todos os outros países terão uma utilização livre e irrestrita do Estreito. Os EUA serão, a partir deste momento, conhecidos como "O GUARDIÃO DO ESTREITO DE ORMUZ", mas, como tal, e por uma questão de JUSTIÇA, serão reembolsados ​​em 20% de toda a carga transportada, por todos os custos necessários para garantir a segurança desta região tão instável do mundo. O processo de formação terá início imediatamente."

O presidente dos EUA tinha já referido estas ideias numa entrevista por telefone ao programa "Fox & Friends" da Fox News. "Vamos manter o estreito e provavelmente vamos geri-lo. Vamos tornar-nos os guardiões do estreito. E devemos ser reembolsados ​​por isso."

"Vamos ser reembolsados, porque as outras nações são muito ricas. Estão do nosso lado e não podemos esperar que o façamos de graça", justificou. "Tínhamos um acordo. Era um acordo fechado, e depois quebraram-no. Quebram sempre. Já fizemos 10 acordos com estas pessoas, por isso vamos atingi-los com muita força", ameaçou Trump.

O controlo do Estreito de Ormuz, uma rota vital para o fornecimento global de petróleo, tornou-se um dos principais campos de batalha do conflito. O bloqueio efetivo do estreito pelo Irão fez subir os preços da energia e aumentou as preocupações com a inflação global. Depois de anunciar o encerramento da via navegável no sábado, devido ao que descreveu como uma travessia não autorizada, Teerão afirmou no domingo que a passagem permanecia suspensa e que as permissões seriam emitidas assim que a "estabilidade e a calma" fossem restauradas.

O Irão não permitirá que os Estados Unidos intervenham na gestão do Estreito de Ormuz, afirmou entretanto o Quartel-General Central do Comando Militar Conjunto do país, Khatam al-Anbiya, em comunicado citado pela Reuters. "Qualquer tentativa do exército norte-americano de organizar o trânsito pelo estreito fora das rotas designadas por Teerão e sem coordenação com as forças armadas iranianas enfrentará uma forte resistência", acrescentou. Para o Irão, a única forma de restaurar o tráfego marítimo regular através do estreito é terminar as intervenções militares dos EUA na via navegável. disse, alertando que "a interferência contínua poderia levar a incidentes maiores no setor global de petróleo e gás".