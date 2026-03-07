Sp. Braga
"Quando se trata de guerra há sempre soldados nossos mortos — mas vamos mantê-lo no mínimo, acho, Pete": Trump

CNN Portugal
Há 1h e 53min
O Presidente dos EUA, Donald Trump, e o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, durante a conferência de imprensa após as ações militares dos EUA na Venezuela, na residência de Trump em Mar-a-Lago, em Palm Beach, Florida, a 3 de janeiro de 2026. Jim Watson/AFP/Getty Images

Seis soldados dos EUA morreram desde sábado passado devido aos ataques ao Irão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou este sábado que os EUA destruíram 42 navios da marinha iraniana em três dias, escreve a agência Reuters.

E no dia em que chegam aos Estados Unidos os corpos dos seis militares norte-americanos que perderam a vida na intervenção no Irão, Trump afirma que quer manter as mortes dos EUA na guerra com o Irão "no mínimo". Mas acrescentou que esta ação militar é um "serviço" ao mundo.

"É uma situação muito triste receber as famílias dos heróis que voltam do Irão e voltam para casa de uma maneira diferente daquela que imaginavam. Mas eles são grandes heróis do nosso país e vamos manter isso assim", diz.

"Quando se trata de guerra, há sempre isto — mas vamos mantê-lo no mínimo, acho, Pete", disse Trump, referindo-se ao secretário de Defesa Pete Hegseth.

Por fim, reafirmou que a ação militar dos EUA na região "será um serviço que estamos realmente a prestar, não para o Médio Oriente mas para o mundo". "Eram pessoas doentes, muito doentes", disse Trump, referindo-se ao regime iraniano.

