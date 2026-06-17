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Horas extra nas urgências podem valer entre 45% e 85,5% do salário aos médicos

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 16min
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O decreto-lei hoje publicado é aplicado com retroativos a maio deste ano

As horas extraordinárias dos médicos nas urgências acima do limite legal anual podem valer entre 45% e 85,5% do salário base, segundo o diploma publicado esta quarta-feira e que também se aplica aos que integram o INEM.

O decreto-lei hoje publicado em Diário da República prevê que a despesa decorrente do pagamento destas horas extra seja compensada em 120% com a redução da despesa que a unidade de saúde tem com os chamados médicos tarefeiros (prestadores de serviço).

O regime excecional prevê que o valor a pagar pelas horas extra acima do limite legal (250 horas para médicos em dedicação plena e 150 para os restantes), e que representa uma percentagem do salário base do médico, seja calculado em grupos de 48 horas.

Estão previstos 10 grupos com percentagens de incentivo crescentes, começando nos 45% do salário base e terminando nos 85,5%.

Prevê igualmente uma majoração de 20% sempre que o médico tenha realizado, no período de referência de oito semanas, pelo menos, 48 horas de trabalho ao sábado ou ao domingo e se disponibilize para novo bloco de 48 horas além do período normal de trabalho.

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O decreto-lei hoje publicado é aplicado com retroativos a maio deste ano.

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Temas: Médicos Urgências Horas extraordinárias
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Saúde

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