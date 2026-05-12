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"Está a cometer perjúrio": ministra da Saúde admite processar presidente da associação de médicos tarefeiros

Agência Lusa , TFR
Há 2h e 29min
Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, no Parlamento (LUSA)

Ana Paula Martins defende que o profissional de saúde em causa "está a cometer perjúrio, afirmando algo que não pode comprovar" porque "não conhece a legislação aprovada"

O Governo admite processar o presidente doa Associação dos Médicos Prestadores de Serviço (AMPS), que na semana passada classificou o regime de incompatibilidades como “uma tentativa de homicídio” das populações do interior.

Numa entrevista ao ‘podcast’ Política com Assinatura, da Antena 1, a ministra da Saúde considerou que a declaração do presidente da AMPS, Nuno Figueiredo e Sousa “é de uma gravidade enorme” e “vai merecer do Governo uma análise jurídica para intervenção, se for o caso”.

Ana Paula Martins disse que o profissional de saúde em causa “está a cometer perjúrio, afirmando algo que não pode comprovar” porque “não conhece a legislação aprovada”.

As declarações de Nuno Figueiredo e Sousa seguiram-se á aprovação, em Conselho de Ministros, do regime de incompatibilidades para os chamados médicos tarefeiros.

Ana Paula Martins disse ainda que o médico “devia ser prudente, sob o ponto de vista ético”, e “ter responsabilidade e não lançar o pânico”.

Na opinião da ministra, as declarações de Nuno Figueiredo e Sousa são de “uma gravidade enorme”.

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“Admito processar, sim senhora. Não se pode acusar um Governo de homicídio sem que estas afirmações sejam altamente escrutinadas e altamente avaliadas”, sublinhou.

Ana Paula Martins afirmou que o Governo não vai deixar “passar em claro” estas declarações e acrescentou: “Talvez o que os portugueses tenham de saber (…) é que este presidente, médico, mas que não sei se representa os médicos ou se representa empresas, está a proteger um negócio que em 2025 [lucrou] 249 milhões de euros, em detrimento de uma solução organizada para a prestação de cuidados de saúde aos portugueses”.

Segundo explicou a ministra na semana passada, após a reunião de Conselho de Ministros, o regime aprovado prevê que, para se contratar médicos tarefeiros, “tenha de haver a necessidade”, não impedindo a prestação de serviços por não especialistas, mas "mediante algum tipo de condições”.

O regime de prestação de serviços contempla ainda várias incompatibilidades, adiantou Ana Paula Martins, apontando o exemplo dos médicos que já fazem parte do SNS e que não se mostram disponíveis para fazer mais horas extraordinárias do que os limites de 250 horas previstos na lei.

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No final de 2025, os médicos conhecidos como tarefeiros criaram uma associação para contestar medidas do Ministério da Saúde para limitar o recurso a estes profissionais, admitindo mesmo a possibilidade de paralisar os serviços de urgências, o que não se verificou.

No ano passado, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) gastou cerca de 250 milhões de euros com a contratação de médicos tarefeiros, a maioria para assegurar as escalas das urgências, um aumento de 17,3% em relação a 2024.

Temas: Médicos tarefeiros Ministra da Saúde Ana Paula Martins AMPS Governo

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