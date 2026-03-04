Infarmed a trabalhar no regime especial de comparticipação de medicamentos para obesidade

Agência Lusa , AM
Há 1h e 50min
Rui Santos Ivo, presidente do Infarmed (ANTÓNIO COTRIM/LUSA)

Processo prevê o envolvimento dos médicos de família

O presidente do Infarmed está a trabalhar na portaria que definirá o regime especial de comparticipação dos medicamentos para a obesidade, processo que prevê o envolvimento dos médicos de família, anunciou o próprio no parlamento.

Em resposta aos deputados da comissão parlamentar de saúde, onde foi ouvido, a pedido do Chega, sobre a implementação do regime excecional de comparticipação de medicamentos para a obesidade, Rui Santos Ivo salientou que a referência às equipas multidisciplinares da obesidade (EMO) no percurso de cuidados integrados destes doentes tem de ser visto no âmbito das ULS, que agora integram os cuidados primários.

“É evidente que temos de ter em atenção o contexto das ULS e, aqui, está previsto o envolvimento de médicos de Medicina Geral e Familiar”, disse o presidente do Infarmed, que prometeu levar até à tutela a preocupação deixada pela deputada do PS Susana Correia quanto às restrições à prescrição destes medicamentos.

Temas: Médicos de família Medicina Geral e Familiar Obesidade Medicamentos

