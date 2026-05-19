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Governo baixa meta para médicos de família e aponta agora cobertura de mais 60 mil utentes até 2029

CNN Portugal , TFR
Há 2h e 7min
Médicos (imagem Getty)

REVISTA DE IMPRENSA | O plano de emergência previa a cobertura de cerca de 360 mil utentes já em 2025 através das USF-C, mas esse número foi agora significativamente reduzido

O Governo reviu em baixa o objetivo de alargar o acesso a médico de família com recurso ao setor privado e social, ajustando a meta para garantir resposta a mais 60 mil utentes até 2029, segundo o Público.

Os centros de saúde geridos por entidades privadas ou do setor social, as chamadas USF-C, continuam atrasados, e as convenções com médicos especialistas em medicina geral e familiar ainda não avançaram. Apesar disso, o Executivo mantém a aposta neste modelo, embora com objetivos menos ambiciosos do que os inicialmente definidos.

O plano de emergência previa a cobertura de cerca de 360 mil utentes já em 2025 através das USF-C, mas esse número foi agora significativamente reduzido. A nova orientação surge na proposta de lei das Grandes Opções para 2025-2029, entregue pelo Governo no Parlamento no final de abril e que baixou entretanto à comissão competente.

De acordo com o documento, o objetivo do Governo passa agora por “contribuir para o aumento do acesso a médico de família, garantindo, através da celebração de convenções em MGF [medicina geral e familiar] e da abertura de USF-C, médico de família a mais 60.000 utentes até 2029”.

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Temas: Médicos de família Governo Saúde
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