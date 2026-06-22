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Há pelo menos 54 clínicas a promover "medicina integrativa" sem fiscalização apesar de condenação do regulador

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 27min
Entidade Reguladora da Saúde (ERS)
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REVISTA DE IMPRENSA | Estas clínicas apresentam-se como espaços dedicados a uma medicina focada na prevenção da doença, no bem-estar e na análise global da pessoa

A expressão surge em montras, páginas na Internet e redes sociais como promessa de uma abordagem diferente à saúde. Falam em prevenção, equilíbrio, bem-estar e numa visão global do doente. No entanto, a chamada “medicina integrativa” ou “medicina funcional” não corresponde a qualquer especialidade médica reconhecida pela Ordem dos Médicos. Ainda assim, uma investigação do jornal Público identificou pelo menos 54 clínicas em Portugal que se apresentam publicamente com estas designações, sem qualquer fiscalização.

A própria Entidade Reguladora da Saúde (ERS) já considerou esta prática enganosa. Em 2024, o regulador ordenou a uma clínica do Porto que deixasse de utilizar a expressão “medicina funcional e integrativa” na divulgação dos seus serviços, por entender que esta podia induzir os utentes em erro, levando-os a acreditar que se tratava de uma especialidade médica reconhecida. Além disso, aplicou uma coima de quatro mil euros por sete infrações, entre as quais práticas de publicidade em saúde proibidas.

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Estas clínicas apresentam-se como espaços dedicados a uma medicina focada na prevenção da doença, no bem-estar e na análise global da pessoa. Prometem encontrar a origem dos problemas de saúde e defendem abordagens que incluem exercício físico, aconselhamento alimentar, nutrição e psicologia, mas associam frequentemente terapias como homeopatia, ozonoterapia ou reiki, áreas sem validação científica e que podem representar custos elevados para os utentes. Em muitos casos, uma consulta pode atingir os 300 euros.

Na deliberação relativa ao caso da clínica Dr. Joel Portugal – Medicina Funcional e Integrativa, a ERS concluiu que a utilização desta designação era inadequada por ser “susceptível de induzir em erro os utentes”, uma vez que poderia ser confundida com uma especialidade médica ou terapêutica oficialmente reconhecida. Depois da decisão, a clínica alterou a sua designação nas redes sociais para “Saúde Integrativa e Biológica”, deixando de utilizar a palavra “medicina”.

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Temas: Medicina integrativa Clínicas Fiscalização Entidade Reguladora da Saúde
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