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Famílias gastaram mais de 966 milhões de euros em medicamentos no ano passado

Agência Lusa , TFR
Há 3h e 13min
Medicamento

No ano passado, o encargo médio do utente por embalagem tinha baixado para os 4,74 euros

A despesa das famílias com medicamentos ultrapassou os 966 milhões de euros no ano passado (+4,9%) e nos primeiros três meses deste ano já atingiu os 243 milhões, segundo os dados do Infarmed.

De acordo com o relatório relativo à despesa com medicamentos em ambulatório em 2025, a que a Lusa teve acesso, as famílias gastaram no ano passado mais 45,4 milhões de euros em fármacos do que no ano anterior, quando a despesa do utente chegou aos 920,7 milhões de euros.

Já no primeiro trimestre deste ano, a despesa dos utentes chegou aos 243,1 milhões de euros, mais 1,3% (+3,2 milhões) do que no mesmo período do ano anterior.

Entre janeiro e março deste ano, o encargo médio do utente com medicamentos baixou 1,2% para os 4,67 euros, enquanto o encargo médio do Serviço Nacional de Saúde (SNS) chegou aos 9,60 euros (+6,9%).

No ano passado, o encargo médio do utente por embalagem tinha baixado para os 4,74 euros (-0,3%)

A quota dos genéricos em ambulatório chegou em 2025 aos 50,9%, subindo para 63,7% nos segmentos onde existem genéricos comercializados, confirmando o papel destes medicamentos na promoção do acesso e da sustentabilidade do SNS.

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No total, o relatório refere que, em comparticipação de medicamentos no ambulatório, o SNS gastou 1.893,8 milhões de euros, uma subida de 12,4% (+ 208,4 milhões de euros) relativamente a 2024.

O relatório do Infarmed diz que o número de consultas no SNS subiu 0,9% no ano passado, para 40,8 milhões.

Quanto às classes terapêuticas com maior utilização, a lista é encabeçada pelos antidislipidémicos (para tratar colesterol e triglicéridos), com mais de 21,3 milhões de embalagens dispensadas (+9,7%).

Em relação às substâncias ativas, no ambulatório, a mais utilizada é a atorvastatina (para baixar o colesterol), com mais de 8,5 milhões de embalagens dispensadas, seguida do paracetamol (4,8 milhões), do bisoprolol (3,9 milhões), para a tensão alta, e da metformina (3,4 milhões), usada para a diabetes.

Temas: Medicamentos Serviço Nacional de Saúde Gastos Saúde

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