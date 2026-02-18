Governo corrige lei sobre medicamentos grátis para idosos carenciados

Nuno Guedes | Luís Vigário | Sandra Felgueiras
Há 1h e 25min

Nova regra vai impor preços de referência para evitar que os idosos levem – sem necessidade – medicamentos muito mais caros que têm o mesmo efeito terapêutico que os mais baratos

O governo vai alterar a legislação que alargou de 50% para 100% a comparticipação dos medicamentos aos beneficiários do complemento solidário para idosos. A mudança aconteceu há ano e meio, no primeiro mês do executivo liderado por Luís Montenegro, mas ficou por definir um preço de referência que evite gastos desnecessários com medicamentos que têm a mesma eficácia, mas muito mais caros.

Nas últimas semanas, o Exclusivo da TVI recebeu relatos de farmacêuticos surpreendidos com a dificuldade que têm para convencer muitos idosos a levar medicamentos mais baratos com a mesma substância activa – nomeadamente genéricos.

"Tendência para algum desperdício"

Sem pagar nada e sem perceberem que – especialmente neste caso – mais caro não significa algo melhor, inúmeros idosos optam pelas opções mais caras.

Hélder Mota Filipe, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, explica que "está estudado que quando os medicamentos são disponibilizados gratuitamente há muitas vezes uma tendência normal para algum desperdício – todos nós fazemos isso...".

Tal como dizem há vários anos as orientações do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento, o bastonário explica que dentro do mesmo grupo homogéneo "não faz diferença nenhuma" ao utente "escolher um medicamento mais caro ou mais barato".

Porém, no caso dos medicamentos grátis para idosos com complemento solidário para idosos, quando se escolhe a opção mais cara, "todos nós [contribuintes] vamos pagar mais".

A Associação Nacional de Farmácias (ANF) acrescenta que esta foi a primeira medida do género com medicamentos gratuitos para determinados grupos da população em que não foi fixado um limite com um preço de referência.

Ema Paulino, a presidente da ANF, adianta que o dinheiro gasto desnecessariamente com medicamentos "mais caros pode ser canalizado para outras necessidades, para outros regimes excepcionais de comparticipação", controlando a despesa pública com medicamentos e "racionalizando os recursos disponíveis".

163 milhões de euros por ano

Apesar dos relatos que chegaram ao Exclusivo da TVI de idosos a comprar medicamentos mais caros sem necessidade, os números oficiais encaminhados pelo Infarmed não mostram uma subida desproporcional desta despesa após o aumento da comparticipação de 50% para 100% entre os beneficiários do complemento solidário para idosos (CSI).

Em 2024, de janeiro a maio – antes da mudança –, a comparticipação dos medicamentos a 50% custava 6 milhões de euros por mês ao Estado. Quando a comparticipação duplicou para 100%, entre junho de 2024 e dezembro de 2025, a despesa mensal foi, em média, de 12,1 milhões de euros.

Apesar dos números anteriores, ao fim de ano e meio, o governo tem agora mudanças a caminho para evitar desperdícios com dinheiros públicos.

O Infarmed confirma que está a estudar a possibilidade de aplicar um preço de referência, mas fonte do Ministério da Saúde adianta ao Exclusivo da TVI que a regra do preço de referência vai mesmo avançar para poupar dinheiro aos contribuintes, com garantia de que os idosos serão, igualmente, protegidos.

Os números oficiais indicam que 220 mil idosos com CSI beneficiaram, em 2025, da medida que prevê que não paguem pelos medicamentos com receita médica, num custo total para o Estado próximo dos 163 milhões de euros durante todo esse ano.

Temas: Medicamentos Medicamentos grátis Idosos Idosos carenciados

Saúde

"Desafio do paracetamol" nas redes sociais tem risco de morte, alerta Ordem dos Médicos

Há 1h e 21min

Governo corrige lei sobre medicamentos grátis para idosos carenciados

Há 1h e 25min

Portugal na área de maior risco da Europa de transmissão do vírus Chikungunya

Ontem às 15:26

Itália em aflição com criança de dois anos que recebeu um coração danificado

Ontem às 15:06
Mais Saúde

Mais Lidas

"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia

Ontem às 13:22

Ucrânia recupera numa semana território que a Rússia demorou dois meses a conquistar

17 fev, 12:49

Encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho. Corpos já foram retirados da viatura

Ontem às 09:25

Itália em aflição com criança de dois anos que recebeu um coração danificado

Ontem às 15:06

Sanções a resultar? Rússia começa a sentir efeitos sérios da pressão de EUA e Europa

16 fev, 17:03

Arranca a 4.ª tentativa para haver mais professores em Portugal, mais bem pagos e mais jovens

Ontem às 07:00

Relação confirma que processo de ex-CEO contra a TAP fica no tribunal cível

16 fev, 18:34

Jovem roubou num hotel em Portugal computador e iPad da NATO para tentar vendê-los na embaixada da Rússia em Lisboa

Ontem às 16:03

Governo quer reduzir o prazo para os professores sem habilitação pedagógica obterem a profissionalização

17 fev, 21:31

Carro em que seguiam Venâncio e Fátima foi filmado a 1,5 km do local onde foi encontrado

Ontem às 10:04

A China está a construir submarinos a uma velocidade nunca vista - porque isso é um problema para os EUA

17 fev, 10:07

"Não foi bonito, mas não esteve a segundos de uma catástrofe": "jamming" é uma de "três hipóteses" para avião da TAP ter "violado altitude de segurança"

16 fev, 21:17