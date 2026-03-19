Há em Portugal mais de 13 milhões de embalagens de medicamentos sob “controlo reforçado” por risco de crime

Há 2h e 51min

São uma fatia pequena do mercado, mas estão sujeitos a regras mais apertadas. Em causa estão medicamentos com substâncias estupefacientes ou psicotrópicas, que levam regulador e polícia a trabalhar em conjunto. Tudo devido ao potencial de dependência e de desvio para o mercado ilícito

Há mais de 13 milhões de embalagens de medicamentos que são, todos os anos, alvo de um “controlo reforçado” pelo risco de tráfico, de prescrição indevida ou da prática de outros crimes.

Em 2024, segundo os dados fornecidos à CNN Portugal pelo Infarmed, foram 13.267.577 as embalagens de medicamentos sujeitas a este crivo - um número em linha com a média dos últimos anos. Desde 2021 que esse patamar se mantém acima dos 13 milhões.

Este “controlo reforçado” implica que, além do regulador do medicamento, o circuito do medicamento - da produção farmacêutica à venda em farmácias - seja acompanhado por outras entidades, com destaque para a Polícia Judiciária.

Em causa estão medicamentos que contêm substâncias estupefacientes ou psicotrópicas – com ação sobre o sistema nervoso central, onde se incluem opioides como a morfina ou a codeína.

E que, além do elevado potencial de dependência, quando administradas ilicitamente, podem estar na origem de crimes cometidos contra terceiros, por exemplo, deixando as vítimas com reduzida capacidade de resistência ou mesmo inconscientes.

Sujeita a este tipo de controlo está também a produção de canábis para fins medicinais, como verá mais à frente neste artigo.

Os medicamentos com “controlo reforçado” representam uma pequena fatia do mercado nacional em ambulatório: menos de 7%. Segundo dados públicos do Infarmed, em 2024, foram dispensadas 193 milhões de embalagens fora do contexto hospitalar.

Circuito do medicamento é controlado com maior intensidade nestes casos (Pixabay)

Várias autoridades em contacto

O Infarmed confirma que, neste âmbito, recebeu comunicações relativas a “alegadas situações de prescrição indevida e eventual falsificação de receitas médicas, envolvendo profissionais de saúde e estabelecimentos dispensadores”. Ainda assim, reitera que estas situações são “um número residual face ao universo global de prescrições e dispensas” no país.

Quando há suspeitas de tráfico de medicamentos sujeitos a receita médica, desvio de substâncias estupefacientes ou psicotrópicas do circuito legal ou eventuais redes organizadas associadas à prescrição fraudulenta, as informações são reencaminhadas para investigação criminal ou ações disciplinares junto da Polícia Judiciária, da Ordem dos Médicos e dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

A CNN Portugal enviou as mesmas perguntas para o Infarmed e para a Polícia Judiciária. Esta última entidade não enviou respostas até à publicação deste artigo.

“Quando integradas na composição de medicamentos, estas substâncias ficam sujeitas a um regime particularmente exigente de autorizações prévias para cultivo, fabrico, distribuição, importação e exportação, bem como a obrigações rigorosas de registo, rastreabilidade e reconciliação de existências e qualificação de clientes e fornecedores”, explica o Infarmed.

Além disso, é feita – pelo Infarmed, Polícia Judiciária e Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD) - uma “verificação da idoneidade dos responsáveis técnicos e administradores, incluindo a análise de registo criminal e de eventuais contraordenações económicas relevantes, tendo em consideração o risco associado ao potencial desvio para o circuito ilícito”.

Canábis para fins medicinais é uma das áreas a gerar atenção crescente (Pixabay)

Atenção especial à canábis

Quando questionado sobre tendências registadas nos últimos anos, o regulador do medicamento fala num “aumento significativo da atividade no domínio da canábis para fins medicinais, traduzido no crescimento do número de operadores autorizados e na intensificação das operações de comércio internacional”.

Por isso, “esta evolução tem determinado um correspondente reforço dos mecanismos de supervisão, controlo e cooperação institucional, quer a nível nacional, quer internacional”.

É destacado o facto de, em 2025, se terem verificado “indícios de potencial desvio do circuito lícito para o ilícito envolvendo preparações à base da planta da canábis”, numa referência a uma operação da Polícia Judiciária que ficou conhecida como Erva Daninha.

Segundo as autoridades, foi desmantelada uma organização criminosa internacional que explorava o sistema legal de canábis medicinal para canalizar grandes quantidades de produto para um consumo fora da lei.