Angariados quase 20 mil euros em campanha para ajudar pessoas carenciadas a comprar medicamentos

Agência Lusa , MM
30 dez 2025, 08:02
Medicamento

Dinheiro angariado vai permitir ajudar 114 cidadãos em 2026

Os cerca de 20.000 euros angariados durante a campanha "Dê Troco a Quem Precisa", que ajuda pessoas carenciadas a comprar medicamentos, vai permitir ajudar no próximo ano mais 114 cidadãos, revelou esta terça-feira a associação responsável pela iniciativa.

"A 14.ª campanha solidária ‘Dê Troco a Quem Precisa’, promovida pela Associação Dignitude entre os dias 15 e 26 de dezembro, angariou 18.937,38 euros para o Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, valor que permitirá ajudar 114 pessoas carenciadas a acederem aos medicamentos de que precisam durante um ano", segundo um comunicado da Associação Dignitude, uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que desenvolve programas solidários que promovem a qualidade de vida e o bem-estar dos portugueses.

Durante a campanha, que se realiza duas vezes por ano, os cidadãos foram convidados a doar o troco das suas compras em mais de 600 farmácias aderentes em todo o país.

A diretora executiva da Associação Dignitude, Maria João Toscano, disse à Lusa que a iniciativa “correu lindamente”, apesar do dinheiro angariado ter diminuído, em comparação com o valor atingindo na campanha realizada em dezembro do ano passado (24.101 euros).

Maria João Toscano indicou que a diminuição dos donativos resulta dos problemas financeiros que os portugueses enfrentam, destacando que os cidadãos não estão menos solidários.

“Estamos a viver num país que é pobre e, portanto, eu olho com uma sensação de dever cumprido e de agradecimento e de gratidão para este valor que recolhemos nesta campanha, porque, de facto, foi um esforço que a sociedade como um todo fez para apoiar aqueles que ainda estão em situação pior”, acrescentou a diretora.

Segundo a responsável, para as doações aumentarem é necessário melhorar a qualidade de vida da população, indicando que muitos dos doadores da campanha também estão no limiar da pobreza e não conseguem doar dinheiro porque não têm essa facilidade em termos financeiros.

A diretora indicou ainda que um em cada 10 portugueses não consegue pagar os medicamentos prescritos por não terem dinheiro, destacando que existem casos de pessoas que têm de escolher entre “pôr comida na mesa para os filhos e para a família ou comprar os medicamentos”.

A campanha pertence ao Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, coordenado pela Associação Dignitude.

Este programa apoia pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade económica a adquirir os medicamentos de que precisam, estando estes cidadãos referenciados por IPSS, Santa Casa da Misericórdia, autarquias e outras organizações solidárias.

Desde 2016, o Programa abem: já ajudou mais de 43.300 beneficiários e já dispensou mais de 3,3 milhões de embalagens de medicamentos.

O programa já trouxe “mudanças positivas substanciais” na vida dos beneficiários como por exemplo, melhorias no estado de saúde, da qualidade de vida e no reforço do sentimento de inclusão social, segundo o comunicado.

Os cidadãos podem doar dinheiro para o programa, durante o ano inteiro, através da aplicação ʽmbwayʼ (932 440 068) ou por transferência bancária (PT50 0036 0000 9910 5914 8992 7), refere a nota.

